Najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović postigao je het-trik za pobjedu svog Al Rajana u katarskoj ligi.

Izvor: X/QSL

Fudbaleri Al Rajana pobijedili su večeras kao gosti ekipu Al Šahanije rezultatom 5:3 u utakmici 10. kola katarskog prvenstva. Meč je obilježio napadač Al Rajana i reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović, koji je ostvario het-trik. Srpski fudbaler se upisao u strijelce u 24, 45. i 55. (penal) minutu.

Dva gola za Al Rajan je postigao Gabrijel Pereira u 13. i 79. minutu. Strijelci za domaći tim bili su Mohamed Surag u 16, Baha Eleti u 90+2. i Frančesko Antonuči (penal) u 90+5. minutu.

Fudbaleri Al Rajana se nalaze na prvom mjestu na tabeli katarskog prvenstva sa 24 boda, dok je Al Šahanija na 10. poziciji sa 10. Ovo su bila prva tri gola korpulentnog Smederevca ove sezone.

Kako je Mitrović dao golove?

Prvi pogodak je Aleksandar Mitrović postigao glavom nakon što je dobio sjajan centaršut od Gregora. U 24. minutu je bio bolji u skoku od štopera rivala i ovako je zatresao mrežu:

WATCH | @AlrayyanSC 2nd goal by Aleksandar MitrovicWeek 10 | #DohaBankStarsLeague https://t.co/pm4Q9DCb0x — Qatar Stars League (@QSL_EN)November 21, 2026

Drugi gol došao je na samom kraju prvog poluvremena. U 45. minutu dobio je loptu od Otavija, a bio je potpuno sam sa strane i u situaciji jedan na jedan sa golmanom nije bilo šanse da ga zaustavi. Posljednji pogodak došao je iz penala. Pogledajte drugi gol Mitrovića na meču: