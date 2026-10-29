Aleksandar Mitrović se potpuno oporavio: Srbin starter nakon pola godine

Aleksandar Mitrović se vratio na teren poslije povrede, igrao je 78 minuta u pobjedi Al Rajana. Njegov povratak je važan za reprezentaciju Srbije.
Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović ponovo je bio starter poslije šest mjeseci, što predstavlja važan korak u njegovom povratku na teren, ali i dobru vijest za selektora Srbije Veljka Paunovića. Iskusni napadač dobio je priliku od prvog minuta u utakmici Al Rajana protiv Al Nahde u Omanu, u okviru Lige šampiona 2, a na terenu je proveo 78 minuta. Njegov tim slavio je rezultatom 4:1.
Mitrović je iza sebe ostavio težak period tokom kojeg ga je povreda koljena od maja udaljila od terena. Povratak u startnu postavu zato je značajan signal da se srpski golgeter postepeno vraća u takmičarski ritam. Iako protiv Al Nahde nije uspio da se upiše među strijelce, važnije je što ponovo dobija minute i povjerenje trenera.
arski ritam. Iako protiv Al Nahde nije uspeo da se upiše među strelce, važnije je što ponovo dobija minute i poverenje trenera.
Poslije utakmice kratko je govorio za omanski "Nabd Al Šabab", a utisci o gostovanju bili su pozitivni.
"Ne znam mnogo o Omanu, ali mi je bilo baš lijepo da igram ovdje. Ljudi su srdačni, navijači vatreni, tako da je i utakmica bila sjajna. Osjeti se koliko ljudi vole fudbal", istakao je Mitrović.
Šta čeka Aleksandra Mitrovića?
Pred napadačem i Al Rajanom sada je još nekoliko izazova u narednih desetak dana. Klub iz Katara nastupa na tri fronta, pa će raspodjela minutaže biti važna kako bi se Mitrović postepeno vratio u punu formu. Poslije duže pauze potrebno je vrijeme da ponovo dostigne željeni nivo, ali je činjenica da je započeo utakmicu ohrabrujuća.
Njegov povratak posebno je važan i za reprezentaciju Srbije. Selektor Veljko Paunović trebalo bi u narednim danima da pošalje širi spisak igrača za novembarske utakmice Lige nacija protiv Njemačke i Grčke, a ostaje da se vidi da li će Mitrović biti spreman da se nađe među pozvanima.
Najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima već je pokazao koliko može da znači Srbiji, a sada mu je najvažnije da nastavi da igra bez novih problema sa povredama. Upornost i radna etika krasili su ga tokom karijere, posebno u periodu provedenom u Fulamu, pa se očekuje da i ovog puta strpljivo gradi formu i vraća se na prepoznatljiv nivo.
Kad je Srbija u pitanju, Orlovi na teren izlaze 12. novembra protiv Njemačke, pa ponovo 16. protiv Grčke, poslije katastrofalnog niza od četiri poraza u Ligi nacija.
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(MONDO)