Aleksandar Mitrović osvojio Ligu šampiona: Pogodio u finalu, Al Rajan niže trofeje

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović pomogao Al Rajanu da osvoji Ligu šampiona Golfskog zaliva.

Izvor: X/alkassenglish/printscreen

Fudbalski klub Al Rajan iz Katara čekao je čak osam godina na osvajanje trofeja, a onda im je u veoma kratkom roku Aleksandar Mitrović donio dva! Nakon što je pogodio u finalu za osvajanje Liga kupa Katara, kapiten reprezentacije Srbije bio je precizan i u finalu Lige šampiona Golfskog zaliva.

Al Rajan iz Katara pobijedio je Al Šabab iz Saudijske Arabije sa 3:0, a Mitrović je bio strijelac drugog pogotka na ovom meču. Bilo je to veoma važno za osvajanje trofeja, a pored pehara šampion ovog turnira osvojio je i ček na 3.000.000 dolara - što i nije mnogo kada se ima u vidu da su timovi u tom regionu finansijski stabilni.

Možda i najveći krivac za poraz Al Šababa bio je Janik Karasko, koji je u 58. minutu dobio crveni karton, dok je na semaforu stajalo 0:0. Al Rajan je to ekspresno kaznio... Garsija je dva minuta kasnije glavom donio vođstvo sastavu iz Dohe. Mitrović je pogodio mrežu u 78. minutu na centaršut Rodriga. Konačan rezultat postavio je četiri minuta kasnije Rodžer Guedeš.

Gulf Clubs Champions League final: Al Rayyan lead 2–0 against Al Shabab, with Aleksandar Mitrović scoring in the 78th minute.#GulfClubsChampionsLeaguepic.twitter.com/qyg0uoIvS6 — Alkass English (@alkassenglish)April 23, 2026

Pogotkom u finalu Lige šampiona Golfskog zaliva, međunarodnog takmičenja koje igraju neki od najboljih timova u regionu, Aleksandar Mitrović je nastavio sjajnu formu. Otkako je stigao u Katar srpski fudbaler je imao problema sa povredama, ali je tokom posljednjih nekoliko mjeseci uspio da uhvati ritam i redovno trese mreže.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!