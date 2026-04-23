logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Mitrović osvojio Ligu šampiona: Pogodio u finalu, Al Rajan niže trofeje

Autor Dragan Šutvić
0

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović pomogao Al Rajanu da osvoji Ligu šampiona Golfskog zaliva.

Fudbalski klub Al Rajan iz Katara čekao je čak osam godina na osvajanje trofeja, a onda im je u veoma kratkom roku Aleksandar Mitrović donio dva! Nakon što je pogodio u finalu za osvajanje Liga kupa Katara, kapiten reprezentacije Srbije bio je precizan i u finalu Lige šampiona Golfskog zaliva.

Al Rajan iz Katara pobijedio je Al Šabab iz Saudijske Arabije sa 3:0, a Mitrović je bio strijelac drugog pogotka na ovom meču. Bilo je to veoma važno za osvajanje trofeja, a pored pehara šampion ovog turnira osvojio je i ček na 3.000.000 dolara - što i nije mnogo kada se ima u vidu da su timovi u tom regionu finansijski stabilni.

Možda i najveći krivac za poraz Al Šababa bio je Janik Karasko, koji je u 58. minutu dobio crveni karton, dok je na semaforu stajalo 0:0. Al Rajan je to ekspresno kaznio... Garsija je dva minuta kasnije glavom donio vođstvo sastavu iz Dohe. Mitrović je pogodio mrežu u 78. minutu na centaršut Rodriga. Konačan rezultat postavio je četiri minuta kasnije Rodžer Guedeš.

Pogotkom u finalu Lige šampiona Golfskog zaliva, međunarodnog takmičenja koje igraju neki od najboljih timova u regionu, Aleksandar Mitrović je nastavio sjajnu formu. Otkako je stigao u Katar srpski fudbaler je imao problema sa povredama, ali je tokom posljednjih nekoliko mjeseci uspio da uhvati ritam i redovno trese mreže.

Tagovi

Aleksandar Mitrović Al Rajan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

