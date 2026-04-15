Aleksandar Mitrović donio trofej poslije 8 godina čekanja

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović donio trofej ekipi Al Rajana.

Aleksandar Mitrović osvojio trofej u Kataru Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aleksandar Mitrović postigao je gol za svoj Al Rajan i tom katarskom klubu donio prvi trofej nakon čak osam godina pauze! Fudbaleri Al Rajana osvojili su Liga kup Katara, pošto su u finalu odigranom u Dohi savladali ekipu Muaitera rezultatom 2:0, a Mitrović je u 53. minutu susreta potvrdio pobjedu.

Nakon što je rekorder po broju golova u dresu reprezentacije Srbije zatresao mrežu u Dohi, morao je da interveniše VAR. Pomoćni sudija je podigao zastavicu i signalizirao ofsajd, ali je uz pomoć tehnologije utvrđeno da je sve regularno i da Mitrovićev pogodak mora da bude priznat. Pogledajte pogodak srpskog fudbalera:

Ekipa Al Rajana je osam puta osvajala šampionsku titulu u Kataru, ali je posljednji put to uradila u sezoni 2015/16. Klubovi iz Katara igraju čak pet kupova u toku sezone, Al Rajan je osvajao tri i ima 15 trofeja u tim takmičenjima. Posljednji kup osvojen je davne 2018. godine.

Aleksandar Mitrović je na 10 prvenstvenih mečeva u dresu Al Rajana postigao pet golova i četiri puta asistirao saigračima, a nedavno je bio strijelac i u dresu reprezentacije Srbije. Svojim pogotkom u Bačkoj Topoli donio je pobjedu timu Veljka Paunovića protiv Saudijske Arabije, jednog od učesnika predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Prije ovog trofeja Aleksandar Mitrović je osvojio titulu u Srbiji, Belgiji i Saudijskoj Arabiji, dva puta je bio prvoplasiran u Čempionšipu sa svojim ekipama, a tu su još i Kup Belgije, Kup Saudijske Arabije, Superkup Saudijske Arabije, kadetska liga Srbije sa Teleoptikom i Evropsko prvenstvo za omladince sa selekcijom Srbije 2013. godine.

Možda će vas zanimati

