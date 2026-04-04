Aleksandar Mitrović pocijepao mrežu u Klasiku: Čim su ga otpisali krenuo je da rešeta

Dragan Šutvić
Aleksandar Mitrović je dao gol u katarskom "Klasiku" i tako donio bod svom timu.

Aleksandar Mitrović dao gol u derbiju Katara

Mnogi su već otpisali Aleksandra Mitrovića i on je prvo pričao o tome, a onda golovima dokazao da je daleko od penzije. Prvo je na prijateljskom meču Srbije i Saudijske Arabije dao još jedan gol za "orlove", a sada je bio precizan i u prvenstvu Katara.

Korpulentni napadač iz Smedereva trenutno nastupa za Al Rajan u Kataru i u derbiju 20. kola šampionata u 95. minutu postigao je gol i donio remi svom timu. Meč se završio rezultatom 1:1 (0:1).

Prednost gostima donio je Roberto Firmino u 27. minutu, a onda je u nadoknadi vremena u drugol dijelu igre Mitrović postigao sjajan gol. Driblngom se oslobodio rivala i snažnim udarceem je poslao loptu pravo u mrežu. Uživajte u ovoj majstoriji: 

Mitrović je na ovom meču ušao sa klupe na startu drugog poluvremena, a ovim bodom je Al Sad ostao prvi na tabeli, dok je Al Rajan četvrti sa 32 boda, sedam manje od prvoplasiranog tima. Ovo je bio peti gol Aleksandra Mitrovića, a uz to ima i pet asistencija. 

