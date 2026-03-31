"Ovo je moja reprezentacija, moj dres": Mitrović ne planira da stane i da gine za Srbiju

Evo šta je Aleksandar Mitrović rekao poslije meča Srbija - Saudijska Arabija 2:1 u Bačkoj Topoli.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Aleksandar Mitrović je ubjedljivo najbolji strijelac u istoriji fudbalske reprezentacije Srbije i postigao je svoj 64. u dresu "orlova" u današnjem meču protiv Saudijske Arabije, kojom je donio preokret državnom timu. Međutim, uprkos svim tim uspjesima, ima onih koji ga i te kako potcjenjuju i o tome je Mitrović pričao i pred meč sa Saudijcima u Bačkoj Topoli.

"Što se tiče reprezentacije, ja sam uvijek emotivan, ovo je moja reprezentacija i moj dres", rekao je Mitrović koji je rekao da je utakmica izgledala i pomalo haotično.

"Ne mogu da nađem pravu riječ, ali želim da igram svaku utakmicu i da pružim maksimum. Težak period je iza mene, osjećam se bolje i to pokazujem na terenu sada. Na meni je da vodim računa o sebi i da budem profesionalac. Čast mi je kao da sam prvi put ovde. Trudim se da budem primjer mlađim igračima, kao što su meni prenosili iskustvo. Dok god dobijam poziv, uživaću, a kad ne dobijem - biće mi čast što sam igrao", dodao je Mitrović.

