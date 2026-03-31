Srbija "na srce" slavila u Bačkoj Topoli: Pavlović i Mitrović režirali preokret

Srbija je pobijedila Saudijsku Arabiju u prijateljskom meču.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pobijedila Saudijsku Arabiju 2:1 (0:1) u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Bačkoj Topoli. Tim Veljka Paunovića je bio ubjedljiv na startu, pa iako je gubio već od 8. minuta, bilo je jasno da će uslijediti preokret. Najprije je Strahinja Pavlović donio izjednačenje, a onda je i kapiten, svojim zaštitnim znakom, postigao gol za pobjedu.

Srbija je dobro počela, imala je posjed, igrala na strani Saudijaca, ali nikako nije uspijevala da to i naplati. Za razliku od Orlova, gosti su prvu šansu iskoristili. Propust reprezentacije Srbije okarakterisan je kao debakl, sve je loše izgledalo u tom osmom minutu - poslije kornera, Terzić je izgubio loptu, Gaćinović nije sačuvao svog igrača, a mreža Orlova ostala je prazna - sve to bilo je dovoljno da se ispiše prvi gol i to u ranoj fazi meča.

U nastavku je Srbija pokušavala, čak i nije djelovalo da se muči. Jednostavno je imala kontrolu nad utakmicom, ali to nije bilo dovoljno, pošto gol nikako nije dolazio. Prilike su se nizale, nisu bile sjajne, pa je tako tim Veljka Paunovića na veliki odmor otišao uz gol zaostatka.

Ono što je promijenilo tok meča sigurno je ulazak kapitena Aleksandra Mitrovića. Energija koju je Smederevac unio na teren donijela je samopouzdanje i nadu da će se preokret desiti. Tako je bilo, odmah po ulasku na teren, već u 60. minutu pri prvom kontaktu sa loptom donio je korner Srbiji. U narednom napadu je čak uputio i loptu ka golu, ali nije bilo promjene rezultata.

Nije mnogo trebalo Srbiji, u 66. minutu Strahinja Pavlović izveo je majstoriju za špice. Popularnim makazicama je nadmudrio sve igrače oko sebe i donio izjednačenje Srbiji. A, četiri minuta kasnije i kapiten je zablistao. Bio je to zicer za Mitrovića koji je poslije asistencije Mimovića glavom uputio loptu u mrežu za preokret i vođstvo od 2:1 u Bačkoj Topoli.

