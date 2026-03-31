logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija "na srce" slavila u Bačkoj Topoli: Pavlović i Mitrović režirali preokret

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srbija je pobijedila Saudijsku Arabiju u prijateljskom meču.

Fudbal Srbija Saudijska Arabija 2:1 Izvor: MN PRESS

Srbija je pobijedila Saudijsku Arabiju 2:1 (0:1) u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Bačkoj Topoli. Tim Veljka Paunovića je bio ubjedljiv na startu, pa iako je gubio već od 8. minuta, bilo je jasno da će uslijediti preokret. Najprije je Strahinja Pavlović donio izjednačenje, a onda je i kapiten, svojim zaštitnim znakom, postigao gol za pobjedu.

Srbija je dobro počela, imala je posjed, igrala na strani Saudijaca, ali nikako nije uspijevala da to i naplati. Za razliku od Orlova, gosti su prvu šansu iskoristili. Propust reprezentacije Srbije okarakterisan je kao debakl, sve je loše izgledalo u tom osmom minutu - poslije kornera, Terzić je izgubio loptu, Gaćinović nije sačuvao svog igrača, a mreža Orlova ostala je prazna - sve to bilo je dovoljno da se ispiše prvi gol i to u ranoj fazi meča.

U nastavku je Srbija pokušavala, čak i nije djelovalo da se muči. Jednostavno je imala kontrolu nad utakmicom, ali to nije bilo dovoljno, pošto gol nikako nije dolazio. Prilike su se nizale, nisu bile sjajne, pa je tako tim Veljka Paunovića na veliki odmor otišao uz gol zaostatka.

Ono što je promijenilo tok meča sigurno je ulazak kapitena Aleksandra Mitrovića. Energija koju je Smederevac unio na teren donijela je samopouzdanje i nadu da će se preokret desiti. Tako je bilo, odmah po ulasku na teren, već u 60. minutu pri prvom kontaktu sa loptom donio je korner Srbiji. U narednom napadu je čak uputio i loptu ka golu, ali nije bilo promjene rezultata.

Nije mnogo trebalo Srbiji, u 66. minutu Strahinja Pavlović izveo je majstoriju za špice. Popularnim makazicama je nadmudrio sve igrače oko sebe i donio izjednačenje Srbiji. A, četiri minuta kasnije i kapiten je zablistao. Bio je to zicer za Mitrovića koji je poslije asistencije Mimovića glavom uputio loptu u mrežu za preokret i vođstvo od 2:1 u Bačkoj Topoli.

Tagovi

orlovi Srbija fudbal Saudijska Arabija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC