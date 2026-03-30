Aleksandar Mitrović odgovorio kritičarima: "Nekima je preko glave da me gledaju, ali kad dobijem poziv tu sam za Srbiju"

Kapiten fudbalske reprezntacije Srbije Aleksandar Mitrović odgovorio na komentare kritičara da više ne treba da igra za reprezentaciju.

Kašiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović našao se na konferenciji za novinare pred meč protiv Saudijske Arabije, jer je dio fudbalske karijere proveo u toj zemlji. Nakon odlaska iz Engleske, a prije nego što je stigao u Katar, Aleksandar Mitrović je u dresu Al-Hilala bio strah i trepet za odbrane. Golgeterski, bili su to najbolji dani njegove karijere, ali mnogi misle da je to prošlost...

Upitan da prokomentariše to što dio javnosti smatra da više nije na dovoljno visokom nivou da bi bio starter u reprezentaciji Srbije, Aleksandar Mitrović je imao veoma emotivno izlaganje u Staroj Pazovi. Rekorder po broju golova u dresu nacionalnog tima i jedan od reprezentativaca sa najviše nastupa za Srbiju objasnio je kako on vidi igranje za svoju zemlju.

"Od početka karijere sam imao ljude koji su sumnjali u mene i koji su bili 'hejteri'. Uvijek imate oni koji vjeruju i one koji unose sumnju. Malo je degutantno da pričam o svojim kvalitetima, da se hvalim. Selektor pravi spisak, prati moje utakmice, prati kako igram i na osnovu toga sastavlja spisak. O meni i drugim reprezentativcima. Nisam ja Bogom dan. Prije mene i poslije mene je bilo i biće boljih igrača. Kad dobijem poziv, ja se odazovem i dam ono što mogu u tom trenutku. Svjedoci su mi svi igrači, selektori, oni koji rade u Savezu da uvijek dam maksimum kad dobijem poziv. U godinama sam kad pomažem igračima i na terenu i van igrača, trudim se da provodim vrijeme sa mlađim igračima i dajem im savjete. Uvjeren sam da mogu da pomognem reprezentaciji. Sezona je bila jedna od najtežih što se tiče povreda, to me malo poremetilo", počeo je napadač Srbije.

Aleksandar Mitrović je jedan od rijetkih fudbalera koji u prošlosti nije imao sukobe sa selektorima ili odbijao pozive iz nezadovoljstva situacijom u nacionalnom timu - dolazio je i igrao za reprezentaciju i kada nije bilo sve idealno i kada su bilježeni veliki uspjesi. Čini se da će i u narednom periodu biti tu!

"Razumijem ja ta mišljenja, ali ih ne slušam. Znam koliko ulažem na terenu i van njega, koliko dajem fudbalu, koliko još mogu da pružim. Dolaze mlađi, svježiji, bolji. Možda su sad bolji, možda će u budućnosti biti bolji. Ne mogu da igram dovijeka. Kad dobijem poziv, dođem i ovdje dam maksimum. Nekad je dobro, nekad loše, nekad dajem golove... Na ljudima je da sude. Ima danas dosta trenera, dosta fudbalskih znalaca, ne obazirem se na to. Trudim se da budem pošten prema sebi i kada dobijem poziv dam maksimum. Kad dobijem poziv, odazovem se. Kad ne dobijem, Bože moj. Mnogo igrača je prije mene završilo reprezentativnu karijeru. Razumijem da je nekim preko glave da me gledaju, mlad sam ušao ovde, sa 17 godina. Ne opterećuju me komentari", zaključio je emotivno izlaganje Aleksandar Mitrović, kapiten Srbije.

