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Povrijedio se Aleksandar Mitrović: Loše vijesti za kapitena Srbije, evo koliko će biti van terena

Povrijedio se Aleksandar Mitrović: Loše vijesti za kapitena Srbije, evo koliko će biti van terena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović se povrijedio i čeka ga nešto duža pauza.

Povrijedio se Aleksandar Mitrović Izvor: Youtube/ Fudbalski savez Srbije

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović se povrijedio i čeka ga nešto duža pauza - dva do tri mjeseca. Rođeni Smederevac povrijedio je lijevo koljeno, poslije čega se oglasio njegov klub Al Rajan.

Jasno je da reprezentacija Srbije neće moći da računa na kapitena poslije ove informacije za takmičenje u Ligi nacija. Mitrović je povredu doživio na treningu, prilikom jačeg kontakta sa saigračem i tom prilikom doživio je povredu medijalnog kolateralnog ligamenta.

Prve procjene potvrđuju da Mitrovića čeka duža pauza, u pitanju je odsustvo od dva do tri mjeseca. "Mitrović trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program lečenja i rehabilitacije, pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbijedio potpun oporavak i što skoriji povratak na teren", navodi se u saopštenju Al Rajana.

Izostanak Mitrovića sa terena predstavlja i problem za Orlove. Srpski tim, koji sa klupe vodi Veljko Paunović, biće oslabljen za prve dvije utakmice u Ligi nacija. Reprezentacija Srbije igraće 24. septembra u Beogradu protiv Grčke, a onda će tri dana kasnije na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Holandiju.

Popularni Mitar je posljednju utakmicu odigrao u maju, kad je Al Rajan poražen u finalu Kupa Katara. Kad je u pitanju nacionalni tim, dres Orlova posljednji put nosio je 31. marta u prijateljskom meču u Bačkoj Topoli protiv Saudijske Arabije.

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Aleksandar Mitrović fudbal

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