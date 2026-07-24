logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Veoma dobro izdanje nas kao ekipe, idemo po 3. kolo": Jurkas kao kapiten vodio Borac ka trijumfu nad Petrokubom

"Veoma dobro izdanje nas kao ekipe, idemo po 3. kolo": Jurkas kao kapiten vodio Borac ka trijumfu nad Petrokubom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Mladen Jurkas vratio se na gol Borca nakon što je propustio dvomeč sa aktuelnim šampionom Bugarske.

Mladen Jurkas o utakmici Borac Petrokub Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Golman Borca Mladen Jurkas ponovo je zauzeo svoje mjesto između crveno-plavih stativa.

Poslije obaveza sa reprezentacijom BiH na proteklom Mundijalu, 18-godišnji Dobojlija je propustio dvomeč sa Levskim, kada ga je odmijenio Nikola Ćetković. Ipak, ovog puta se Marinović odlučio da ukaže povjerenje sad već standardnoj "jedinici", koja je u prvom odmjeravanju snaga sa Petrokubom sačuvala mrežu (3:0).

Možda će vas zanimati

"Jako velika pobjeda i naše dobro izdanje kao ekipe, tako da idemo sa tri gola prednosti u Moldaviju i idemo po prolaz dalje", rekao je u miks-zoni Jurkas, koji nije imao mnogo vremena za odmor nakon povratka iz SAD.

"Jeste, naravno, zadovoljstvo je uvijek igrati za reprezentaciju."

Revanš između Borca i Petrokuba igra se 30. jula u Kišinjevu sa početkom u 19.00 časova po našem vremenu.

Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u trećoj rundi igrati sa boljim iz dva okršaja bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske. U prvom duelu, igranom na neutralnom terenu u Mađarskoj, "kladioničari" iz Bjelorusije su savladali Nikšićane identičnim rezultatom koji smo sinoć vidjeli na banjalučkom Gradskom stadionu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Petrokub fudbal Konferencijska liga Mladen Jurkas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC