Mladen Jurkas vratio se na gol Borca nakon što je propustio dvomeč sa aktuelnim šampionom Bugarske.
Golman Borca Mladen Jurkas ponovo je zauzeo svoje mjesto između crveno-plavih stativa.
Poslije obaveza sa reprezentacijom BiH na proteklom Mundijalu, 18-godišnji Dobojlija je propustio dvomeč sa Levskim, kada ga je odmijenio Nikola Ćetković. Ipak, ovog puta se Marinović odlučio da ukaže povjerenje sad već standardnoj "jedinici", koja je u prvom odmjeravanju snaga sa Petrokubom sačuvala mrežu (3:0).
"Jako velika pobjeda i naše dobro izdanje kao ekipe, tako da idemo sa tri gola prednosti u Moldaviju i idemo po prolaz dalje", rekao je u miks-zoni Jurkas, koji nije imao mnogo vremena za odmor nakon povratka iz SAD.
"Jeste, naravno, zadovoljstvo je uvijek igrati za reprezentaciju."
Revanš između Borca i Petrokuba igra se 30. jula u Kišinjevu sa početkom u 19.00 časova po našem vremenu.
Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u trećoj rundi igrati sa boljim iz dva okršaja bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske. U prvom duelu, igranom na neutralnom terenu u Mađarskoj, "kladioničari" iz Bjelorusije su savladali Nikšićane identičnim rezultatom koji smo sinoć vidjeli na banjalučkom Gradskom stadionu.
"Veoma dobro izdanje nas kao ekipe, idemo po 3. kolo": Jurkas kao kapiten vodio Borac ka trijumfu nad Petrokubom
(mondo.ba, D. Šutvić)
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