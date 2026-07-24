Mladen Jurkas vratio se na gol Borca nakon što je propustio dvomeč sa aktuelnim šampionom Bugarske.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Golman Borca Mladen Jurkas ponovo je zauzeo svoje mjesto između crveno-plavih stativa.

Poslije obaveza sa reprezentacijom BiH na proteklom Mundijalu, 18-godišnji Dobojlija je propustio dvomeč sa Levskim, kada ga je odmijenio Nikola Ćetković. Ipak, ovog puta se Marinović odlučio da ukaže povjerenje sad već standardnoj "jedinici", koja je u prvom odmjeravanju snaga sa Petrokubom sačuvala mrežu (3:0).

"Jako velika pobjeda i naše dobro izdanje kao ekipe, tako da idemo sa tri gola prednosti u Moldaviju i idemo po prolaz dalje", rekao je u miks-zoni Jurkas, koji nije imao mnogo vremena za odmor nakon povratka iz SAD.

"Jeste, naravno, zadovoljstvo je uvijek igrati za reprezentaciju."

Revanš između Borca i Petrokuba igra se 30. jula u Kišinjevu sa početkom u 19.00 časova po našem vremenu.

Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u trećoj rundi igrati sa boljim iz dva okršaja bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske. U prvom duelu, igranom na neutralnom terenu u Mađarskoj, "kladioničari" iz Bjelorusije su savladali Nikšićane identičnim rezultatom koji smo sinoć vidjeli na banjalučkom Gradskom stadionu.

Vidi opis "Veoma dobro izdanje nas kao ekipe, idemo po 3. kolo": Jurkas kao kapiten vodio Borac ka trijumfu nad Petrokubom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17

(mondo.ba, D. Šutvić)

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