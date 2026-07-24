Vladimir Vermezović je poslije ubjedljive pobjede Partizana u Ligi konferencija imao i zamjerke na račun dvojice igrača i dao im je savjet.

Izvor: RTS / Printscreen

Partizan je ostvario laku i ubjedljivu pobjedu na startu evropskih kvalifikacija. Rutinski je u Humskoj izašao na kraj sa ekipom UNA Štrasen (4:0) i praktično riješio dvomeč već u Beogradu. O dešavanjima sa meča je govorio i Vladimir Vermezović koji je imao i kritike na račun pojedinaca.

"Čestitam Saši Iliću na debiju, nije mu bilo lako u pripremi utakmice, vraća se kao trener na svoj stadion. Izmjene koje je napravio su pokazale su da postaje ozbiljan trener. Siguran sam da će on objasniti zašto ih je napravio, ali mislim da to ima veze sa onim što je najavio da će rotirati dosta kako bi razigrao igrače. Neko će reći tim iz Luksemburga, ali je Partizan u takvoj situaciji da svaka pobjeda puno znači. Nema opuštanja, mora da se iskoristi meč sa Mačvom da se još unaprijedi igra, da isprave ono što nije valjalo i da ide na pobjedu u revanšu. Sve osim pobjede u Luksemburgu bilo bi iznenađenje", rekao je Vermezović u studiju RTS-a.

Vidi opis "Da li su ljuti? Ovdje nema zvijezda bez kojih se ne može": Vermezović kritikuje dvojicu igrača Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Pohvalio je Ibrahima Zubairua, ali i druge mlade igrače Partizana koji su odigrali dobar meč.

"Ima tu više faktora, nekima je ovo prva utakmica u Evropi, biće to mnogo bolje, mladi su momci. Mislim da je u ovom momentu najvažnije da se sa njima radi na psihološkom planu. Nije ovo rival koji oslikava realnu snagu Partizana. Ozbiljno da se shvati Mačva, pa revanš i onda da se sprema sljedeća utakmica. Sviđa mi se i Ugrešić kao igrač, još od prošle godine. Ima kvalitet da se pojavljuje iz drugog plana."

"Njih dvojica su mogli bolje, nema ovdje zvijezde"

Vidi opis "Da li su ljuti? Ovdje nema zvijezda bez kojih se ne može": Vermezović kritikuje dvojicu igrača Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Imao je nekadašnji igrač i trener Partizana i zamerke na račun dvojice igrača - Milana Aleksića i Nemanje Trifunovića.

"Aleksić i Trifunović su mogli da uđu sa više energije i želje. Da li su ljuti što nisu počeli od starta? Vraćamo se na početak priče, da ne shvate da su krivi za nešto što se dešavalo na prethodnom meču. Tako je, dobili ste 20 minuta. U ovoj konstalaciji snaga i igrača koje ima Partizan, nema zvijezda bez kojih se ne može. Svako od njih ko dobije 5 minuta mora to da iskoristi, nema mjesta za sujetu", analizira Vermezović.

Nastavlja da priča u istom dahu o tome i ne želi da se stvara loša slika.

"Nema mjesta za uvredljivo ponašanje, pravljenje negativne energije. Igrač poslije meča ima pravo dan-dva da bude ljut što nije igrao, sve poslije toga je negativna energija, a negativna energija je to što ne treba Partizanu sada."

O uvođenju Žea u igru i Ilićevim kritikama

Izvor: MN PRESS

Pričao je Vermezović detaljno i o nekim drugim stvarima koje je primijetio u Partizanu.

"Sale pokušava Žea da vrati u igru, očigledno da ima problem sa kilogramima i snagom. Ne znam da li je trenirao ili ne. Treba mu više vremena, treninga, biće i krize, normalno je. Mali Kostić nije imao ni pauzu, što je za mladog igrača, ali je on mlad. Mora da iskoristi ovu godinu da pokaže da li je igrač za velika djela. Ušao je i igrao na neobičnom mjestu, iza napadača, Traore je igrao po lijevoj strani. Mislim da bi sada sa ovim umorom i psihičkim zasićenjem poslije mečeva za omladinsku reprezentaciju možda... Ali, Sale zna kako se uvode ti mladi igrači, njega je uvodio Tumbaković. Sigurno da razgovara sa njima, biće to kako treba..."

Osvrnuo se i na izjavu Saše Ilića koju je dao odmah poslije meča na terenu, kada je rekao da "ima stvari koje nisu bile dobre". I to poslije ubjedljive pobjede.

"U pravu je Sale, rekao je šta mu je smetalo, nisu to stvari za javnost, rešiće to između sebe. Nadam se da se neće ponavljati greške zbog kojih će Sale izgledati ovako kako je izgledao poslije pobjede od 4:0."

"Partizan zaslužuje da igra više od Lige konferencija"

Partizan UNA Štrasen 4:0 higlights Izvor: YouTube/Arena sport

Pričao je posebno i o situaciji u Partizanu koja nije idealna, zbog finansija je prodat i kapiten Vanja Dragojević.

"Situacija je teška, to je evidentno. Kada se gleda cijela ekipa, organizacija kluba i tima mora da bude na istom nivou. Ako postoji disbalans u tom odnosu, to nije dobro. Ekipa je ta koja će da pomogne i da klub organizaciono ojača, finansijski, jer svi zavise od dobrih rezultata koji dolaze poslije dobrih igara. Nije ovo pravo mjerilo, ne treba sada letjeti poslije ove pobjede, ali je svakako dobro. Stvorena je atmosfera, ne daj Bože da je bio loš rezultat, bili bi samo takvi natpisi i 'sahranjivanje'. Nije lako ni na treningu dobiti 4:0 ni na treningu."

Naglašava i da crno-bijeli ne mogu da se zadovoljavaju malim stvarima i da moraju da se bore za titulu u Srbiji.

"Slijedi Mačva, prvenstvo je najvažnije. Mora da se bori za titulu Partizan ove godine. Ako je ne osvoji, da makar bude drugi, da bi igrao kvalifikacije za Ligu Evrope. Mislim da Partizan tradicijom, renomeom, zaslužuje da igra bolje takmičenje od Lige konferencija. Mačva je prvi test poslije Evrope, jer kroz prvenstvo Partizan dolazi u situaciju da učestvuje u jačem takmičenju. Ako ne dobiješ Mačvu, onda nema potvrde. Ekipa mora da napreduje iz meča u meč, da bi došli do grupne faze Lige konferencija, onda će biti lakše i u prvenstvu. Sve oči su uprte u njih, gleda se da se klub izvadi iz finansijske situacije Evropom, nije to ogromna svota novca, ali je bolje nego da uopšte ne učestvuješ u nekom evropskom takmičenju."

"Klinci danas razmišljaju drugačije"

Izvor: MN PRESS

Na samom kraju je pričao i o Stefanu Mitroviću koji je u nekoliko navrata imao kritike na račun mlađih saigrača zbog nekih grešaka na terenu.

"Stefan Mitrović je bio najstariji na terenu, bitno je da ti klinci shvate da im to govori iz najbolje namjere, ne zato što ih mrzi ili želi da ih potcijeni. To je teško u današnje vrijeme, jer klinci imaju neka svoja razmišljanja i svoja pravila. Uvijek je dobro kada imate iskusnijeg igrača koji će da ukaže na greške, da vas posavjetuje, da vam ispriča nešto iz karijere, da vam kaže gdje je on griješio, da vi ne biste griješili. I nama su pomagali stariji igrači i dosta smo naučili od njih. Tako je to u sportu generalno. Klinci moraju da shvate da im stariji igrači žele dobro, ne da ih 'ukanale', ne znam kakva je nova terminologija. Treba i njemu još neko iskusniji, tu u veznom redu. Kako će se Že snaći? Vidjećemo i to koliko brzo će prihvatiti to što Sale traži od njega, ako ne prihvati, zna se šta slijedi", zaključio je Vermezović.

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