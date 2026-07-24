Zubairu je najveće pojačanje Partizana: Ovo su ocjene igrača poslije evropske pobJede crno-bijelih

Fudbaleri Partizana savladali UNA Štrasen iz Luksemburga (4:0) i približili se trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferncijsku ligu savladali (4:0) ekipu UNA Štrasen iz Luksemburga, a poslije prvih 90 minuta ovog dvomeča praktično je već poznato ko prolazi dalje. Gosti u Humskoj nisu pokazali mnogo, a crno-bijeli su od prvog minuta dominirali i bez većih problema stigli su do pobede.

Tim Saše Ilića bio je odličan tokom čitavog meča, a ovako smo vidjeli pojedinačan učinak fudbalera koje je legenda crno-bijelih poslala na teren tokom ove utakmice:

Miloš Krunić - 7,5

Izvor: MN PRESS

Ispostavilo se da je promjena na golu bila taktičke prirode i da je to jedan od pogodaka Saše Ilića. Za razliku od Marka Miloševića koji mnogo vremena provodi na liniji, Miloš Krunić je imao slobodu da izlazi gotovo do centra terena. Pratio je igru kao da je libero, nudio se da bude opcija za pas svojim saigračima, ali i sjekao kontre protivnika.

Milan Roganović - 7,5

Od igrača Partizana iz posljednje linije on je vjerovatno imao najviše doprinosa ofanzivnim akcijama crno-bijelih, što je već tradicija na koju smo navikli. Kao i ostatak tima manje posla imao je u odbrani jer UNA Štrasen nije tim koji bi u Humskoj mogao da stvori nezamislive probleme. Odigrao na svom nivou.

Stefan Milić - 7,5

Nije bilo previše posla u odbrani - osim kod nesporazuma krajem prvog dijela meča, pa je morao da se istakne u ofanzivi. Fantastično je pogodio gdje će se Ibrahim Zubairu naći za treći gol Partizana. Bio je to centaršut štopera crno-bijelih kojeg se ne bi postidjeli ni najbolji bekovi na svijetu.

Stefan Mitrović - 7

Ako ni po čemu drugom, iskusni fudbaler će meč protiv ekipe iz Luksemburga pamtiti po tome što su njegove neuspješne makazice postale asistencija za Ognjena Ugrešića. Možda i najljepša koju je zabilježio u bogatoj karijeri.

Samson Nvulu - 7

Izvor: MN PRESS

Potpuno nekontrolisano dodavanje u finišu prvog dijela meča moglo je skupo da košta Partizan. Odigrao je loptu između Milića i Krunića, njih dvojica nisu mogli da se dogovore ko će da krene, a zatim je Milić "podvalio" loptu Kruniću koji je loše intervenisao. Završilo se kornerom za UNA Štrasen, a Samson Nvulu bio bi najveći krivac da je gostujući tim stigao do gola. Osim toga, javnosti je predstavio velika pluća zbog kojih ga je Saša Ilić i prekomandovao na mjesto beka.

Aleks Zeković (do 64. minuta) - 7,5

Sigurno ćemo protiv jačih timova vidjeti i neke mane u igri novajlije u timu Partizana, ali protiv Luksemburžana nije imao ni trenutke slabosti. Igrao je kao kvoterbekovi u američkom fudbalu, što je sigurno i bila zamisao Saše Ilića. Sasvim pristojna partija momka koji se praktično tek upoznaje sa seniorskim fudbalom.

Demba Sek (do 73. minuta) - 6

Vjerovatno i najslabija partija nekog Partizanovog igrača na ovom meču. Partizan je meč počeo sa nekoliko dobrih napada u kojima on nije učestvovao, što ga je uvelo u nervozu - predugo je tražio kako da doprinese i uglavnom griješio pokušavajući. Često je imao kontakt više sa loptom, povremeno i nekoliko kontakata više, a samo zbog kvaliteta rivala Partizan je mogao da toleriše takve egzibicije.

Ognjen Ugrešić - 8,5

Izvor: MN PRESS

Mnogo ljudi na stadionu pomislilo je da se vezni fudbaler Partizana namješta za udarac, a on je zapravo "nišanio" drugu stativu gdje se na vrijeme pojavio Zubairu. Bio je to impresivan pas Ugrešića, koji je spektakularno pročitao igru i kretnju svog saigrača sa krilne pozicije. Za sjajnu partiju i svu opasnost koju je donosio pred gol Štrasena nagradio se golom u finišu meča.

Milan Vukotić (do 64. minuta) - 7,5

Ponovo će navijači Partizana zamjerati crnogorskom fudbaleru, posebno na količini energije koju je utrošio tokom meča. Često se čini da bi kreativni fudbaler mogao uz malo više truda da napravi čuda, ali... Nije prvi put da tako nešto viđamo od fudbalskih majstora iz Crne Gore. Istina, utisak o njegov partiji djelimično formira i Bogdan Kostić koji mu "krade" minute kao lijeva od dvije desetke u timu - on redovno donosi energiju.

Ibrahim Zubairu (do 73. minuta) - 8,5

Izvor: MN PRESS

Najbolji igrač Partizana na ovom meču, ali i u ovom dijelu sezone. Dobre partije u finišu pripremnog perioda nisu slučajnost, krilni napadač je stvarno u formi. A kada je tako, onda je ozbiljan kvalitet Partizana. Možda čak i veliko pojačanje, pošto je bilo onih koji su smatrali da je vreme za rastanak baš ovog ljeta. Možda, ali tek nakon što bude adut u kvalifikacionom ciklusu. Dva gola i asistencija u pobedi (4:0) na evropskom meču podižu cijenu.

Erik Kojzek (do 64. minuta) - 7,5

Debitantski gol na zvaničnim mečevima u dresu novog kluba nije mogao da dođe u boljem trenutku. Mladi napadač iz Austrije već je u petom minutu iskoristio prvu priliku koja mu se ukazala i odredio tok meča u Humskoj. Čini se da bi igraču drugih karakteristika, nekom malo bržem, ovaj meč mnogo više odgovarao nego njemu. Uprkos tome dao je ekipi dovoljno.

Milan Aleksić (od 64. minuta) - 6,5

Nije bio previše primijetan u finišu meča, ali je jasno da bi tokom sezone mogao da se izbori i za mjesto u startnoj postavi.

Že (od 64. minuta) - 7

Igrao mu se fudbal, vidjelo se to u nekoliko opasnih akcija kojima je dao doprinos. Mogao je i da postigne gol, prvi u novom klubu.

Bogdan Kostić (od 64. minuta) - 7

Nekoliko sasvim pristojnih poteza i pokušaja da kreira šansu za saigrače. Imao mnogo bolji tempo od Vukotića, vjerovatno i jer su protivnici bili umorniji.

Šaka Traore (od 73. minuta) - 7

Nekoliko kilograma manje, nekoliko nedjelja treninga više i momak koji je svojevremeno zapao za oko slavnom Milanu će biti pojačanje za Partizan. Za sada je to samo kao rezervista, u finišu mečeva, jer toliko snage ima.

Nemanja Trifunović (73. minuta) - 6,5

Doneo energiju koja ga je pratila i u prethodnom periodu, mnogo pretrčao za kratko vrijeme.

Saša Ilić - 8,5

Izvor: MN PRESS

Sve što je trebalo, pogodio je. Ispostavilo se da je Miloš Krunić bolje rješenje od Marka Miloševića za ovaj meč, da je Ibrahim Zubairu zasluženo dobio ulogu u timu jer je bio najbolji akter meča, a da Aleks Zeković i sam može da igra na sredini terena - iza dvije "desetke" sa malo defanzivnih zadataka. Njegov Partizan se na vrijeme rastrčao i za razliku od utakmice na Ubu prije nekoliko dana nije pao nakon pola sata igre.

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