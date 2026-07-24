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S kim Partizan može u plej-ofu Lige konferencija? Tu su Benfika, Hajduk, Hetafe...

S kim Partizan može u plej-ofu Lige konferencija? Tu su Benfika, Hajduk, Hetafe...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je pobijedio UNA Štrasen i praktično prošao u treće kolo kvalifikacija gdje ga čekaju Tobol ili Panevežis. Ako i njih izbaci, slijedi plej-of gde su mnogo ozbiljniji rivali. Može li Partizan da ima malo sreće na žrijebu?

Protiv koga Partizan može da igra u plej-ofu Konferencijske lige Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia / MN Press

FK Partizan je ostavio odličan utisak na startu evropskih kvalifikacija pobijedivši UNA Štrasen iz Luksemburga. U Humskoj je bilo 4:0 i pred revanš u gostima idućeg četvrtka Partizan polako već može da razmišlja o narednim protivnicima u Ligi konferencija gdje se nada da će konačno stići do grupne faze.

Već znaju u Partizanu da idu na pobjednika duela Panevežis (Letonija) - Tobol (Kazahstan) gdje je u prvom duelu bilo 1:1, ali tu djeluje da crno-bijeli ne bi smjeli da imaju problema ko god da bude izazivač u trećoj rundi.

Zato polako u Partizanu gledaju i ko bi to mogao da bude protivnik u plej-of rundi, posljednjoj pred grupnu fazu.

S kim Partizan može u plej-ofu?

Ako prođe u plej-of, ogromne su šanse da će Partizan biti povlašćen, odnosno potrebna su bar četiri iznenađenja koja bi išla protiv crno-bijelih da se to ne desi. Međutim, iako povlašćen, Partizan i dalje može da igra sa vrlo ozbiljnim protivnicima i zaista mnogo toga zavisi od žreba.

Nije moguće izvesti još sve zaključke, ali kako trenutno stvari stoje, ovo su potencijalni rivali Partizana u plej-of rundi:

  • Hetafe (Španija)
  • Rijeka (Hrvatska) - Stjarnan (Island)
  • Dinamo Kijev (Ukrajina) - CSKA Sofija (Bugarska)
  • CFR Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)
  • Bešiktaš (Turska) - Bohemijans (Irska)
  • HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)
  • Tvente (Holandija) - DAC Dunajska Streda (Slovačka)
  • RFS Riga (Letonija) - Varaždin (Hrvatska)
  • Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)
  • Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)
  • Noa (Jermenija) - Sion (Švajcarska)
  • Salcburg (Austrija) - Hajduk Split (Hrvatska)
  • Midtjiland (Danska) - Hradec Kralove (Češka)
  • Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)
  • Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
  • Valur (Island) - Nordsjeland (Danska)
  • Hapoel Tel Aviv (Izrael) - MSK Žilina (Slovačka)
  • Bravo (Slovenija) - Mališeva (tzv. Kosovo)
  • Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)

Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Dinamo Kijeva, Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...

Izvlačenje parova biće obavljeno 3. avgusta.

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Tagovi

fudbal FK Partizan Konferencijska liga

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