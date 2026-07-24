Partizan je pobijedio UNA Štrasen i praktično prošao u treće kolo kvalifikacija gdje ga čekaju Tobol ili Panevežis. Ako i njih izbaci, slijedi plej-of gde su mnogo ozbiljniji rivali. Može li Partizan da ima malo sreće na žrijebu?
FK Partizan je ostavio odličan utisak na startu evropskih kvalifikacija pobijedivši UNA Štrasen iz Luksemburga. U Humskoj je bilo 4:0 i pred revanš u gostima idućeg četvrtka Partizan polako već može da razmišlja o narednim protivnicima u Ligi konferencija gdje se nada da će konačno stići do grupne faze.
Već znaju u Partizanu da idu na pobjednika duela Panevežis (Letonija) - Tobol (Kazahstan) gdje je u prvom duelu bilo 1:1, ali tu djeluje da crno-bijeli ne bi smjeli da imaju problema ko god da bude izazivač u trećoj rundi.
S kim Partizan može u plej-ofu Lige konferencija? Tu su Benfika, Hajduk, Hetafe...
Zato polako u Partizanu gledaju i ko bi to mogao da bude protivnik u plej-of rundi, posljednjoj pred grupnu fazu.
S kim Partizan može u plej-ofu?
Ako prođe u plej-of, ogromne su šanse da će Partizan biti povlašćen, odnosno potrebna su bar četiri iznenađenja koja bi išla protiv crno-bijelih da se to ne desi. Međutim, iako povlašćen, Partizan i dalje može da igra sa vrlo ozbiljnim protivnicima i zaista mnogo toga zavisi od žreba.
Nije moguće izvesti još sve zaključke, ali kako trenutno stvari stoje, ovo su potencijalni rivali Partizana u plej-of rundi:
- Hetafe (Španija)
- Rijeka (Hrvatska) - Stjarnan (Island)
- Dinamo Kijev (Ukrajina) - CSKA Sofija (Bugarska)
- CFR Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)
- Bešiktaš (Turska) - Bohemijans (Irska)
- HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)
- Tvente (Holandija) - DAC Dunajska Streda (Slovačka)
- RFS Riga (Letonija) - Varaždin (Hrvatska)
- Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)
- Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)
- Noa (Jermenija) - Sion (Švajcarska)
- Salcburg (Austrija) - Hajduk Split (Hrvatska)
- Midtjiland (Danska) - Hradec Kralove (Češka)
- Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)
- Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
- Valur (Island) - Nordsjeland (Danska)
- Hapoel Tel Aviv (Izrael) - MSK Žilina (Slovačka)
- Bravo (Slovenija) - Mališeva (tzv. Kosovo)
- Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)
Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Dinamo Kijeva, Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...
Izvlačenje parova biće obavljeno 3. avgusta.
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