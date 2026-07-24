Partizan je pobijedio UNA Štrasen i praktično prošao u treće kolo kvalifikacija gdje ga čekaju Tobol ili Panevežis. Ako i njih izbaci, slijedi plej-of gde su mnogo ozbiljniji rivali. Može li Partizan da ima malo sreće na žrijebu?

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia / MN Press

FK Partizan je ostavio odličan utisak na startu evropskih kvalifikacija pobijedivši UNA Štrasen iz Luksemburga. U Humskoj je bilo 4:0 i pred revanš u gostima idućeg četvrtka Partizan polako već može da razmišlja o narednim protivnicima u Ligi konferencija gdje se nada da će konačno stići do grupne faze.

Već znaju u Partizanu da idu na pobjednika duela Panevežis (Letonija) - Tobol (Kazahstan) gdje je u prvom duelu bilo 1:1, ali tu djeluje da crno-bijeli ne bi smjeli da imaju problema ko god da bude izazivač u trećoj rundi.

Vidi opis S kim Partizan može u plej-ofu Lige konferencija? Tu su Benfika, Hajduk, Hetafe... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zato polako u Partizanu gledaju i ko bi to mogao da bude protivnik u plej-of rundi, posljednjoj pred grupnu fazu.

S kim Partizan može u plej-ofu?

Ako prođe u plej-of, ogromne su šanse da će Partizan biti povlašćen, odnosno potrebna su bar četiri iznenađenja koja bi išla protiv crno-bijelih da se to ne desi. Međutim, iako povlašćen, Partizan i dalje može da igra sa vrlo ozbiljnim protivnicima i zaista mnogo toga zavisi od žreba.

Nije moguće izvesti još sve zaključke, ali kako trenutno stvari stoje, ovo su potencijalni rivali Partizana u plej-of rundi:

Hetafe (Španija)

Rijeka (Hrvatska) - Stjarnan (Island)

Dinamo Kijev (Ukrajina) - CSKA Sofija (Bugarska)

CFR Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)

Bešiktaš (Turska) - Bohemijans (Irska)

HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)

Tvente (Holandija) - DAC Dunajska Streda (Slovačka)

RFS Riga (Letonija) - Varaždin (Hrvatska)

Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)

Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)

Noa (Jermenija) - Sion (Švajcarska)

Salcburg (Austrija) - Hajduk Split (Hrvatska)

Midtjiland (Danska) - Hradec Kralove (Češka)

Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Valur (Island) - Nordsjeland (Danska)

Hapoel Tel Aviv (Izrael) - MSK Žilina (Slovačka)

Bravo (Slovenija) - Mališeva (tzv. Kosovo)

Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)

Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Dinamo Kijeva, Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...

Izvlačenje parova biće obavljeno 3. avgusta.

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