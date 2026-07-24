Gruzijski strateg Šota Maharadze kratko je analizirao meč sa Borcem, u kojem je njegova ekipa upisala visok poraz (3:0).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca stigli su nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Crveno-plavi su sinoć na Gradskom stadionu trijumfovali nad moldavskim Petrokubom rezultatom 3:0 (Hrelja, Juričić, Roguljić) i skoro pa zakazali dvomeč sa bjeloruskim ML Vitebskom, koji je istim rezultatom porazio crnogorsku Sutjesku.

Nemoćni su bili igrači aktuelnog prvaka Moldavije u Platonovoj ulici, o čemu je poslije meča govorio i trener Petrokuba Šota Maharadze.

"Željeli smo večeras da kontrolišemo igru, ali smo napravili jednostavne greške koje ne smiju da se prave u ovakvim utakmicama, posebno na gostovanju. Zbog toga smo primili prvi gol iz prekida, standarda. Nakon toga smo se više otvorili i bilo je već teško kontrolisati igru", rekao je Gruzijac na klupi Petrokuba, istakavši:

Vidi opis "Na ovom nivou potrebno je malo više vještine": Treneru Petrokuba sve jasno nakon prvog duela sa Borcem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17

"Naravno, potrudićemo se da utakmicu kod kuće odigramo dostojanstvenije. Imamo mnogo mladih igrača. Što se tiče želje, grijeh je žaliti se, ali na ovom nivou je potrebno malo više vještine."

Revanš se igra pretposljednjeg dana jula u Kišinjevu od 19.00 časova po našem vremenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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