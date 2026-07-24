Crveno-plavi su protiv Petrokuba upisali najubjedljiviju pobjedu na ino-sceni u ovom vijeku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Borac je poslije prvog meča sa Petrokubom znatno bliže plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Crveno-plavi su aktuelnog šampiona Moldavije porazili na Gradskom stadionu rezultatom 3:0 (Hrelja, Juričić, Roguljić), što je najubjedljivija pobjeda jedne generacije banjalučkog kluba na ino-sceni u 21. vijeku!

Aktuelni šampion BiH silovitiji je bio samo u jesen 1975. godine, kada je debitovao na evropskoj sceni. Tada je u okviru Kupa pobjednika kupova "nastradao" luksemburški Rimelanž koji je primio 14 golova – u Banjaluci je 17. septembra bilo 9:0, a 2. oktobra na gostujućem terenu u Ešu 1:5.

Vidi opis Borac protiv Petrokuba ostvario najubjedljiviju evro-pobjedu u 21. vijeku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17

Koliko navijača je posvjedočilo istoriji?

Na tribinama Gradskog stadiona nije bilo onoliko navijača koliko je prisustvovalo meču sa Levskim (podsjetimo, taj meč je odigran pred 10.102 gledaoca), ali su tribine ponovo bile i te kako ispunjene.

Po kiši, koja je padala većim tokom meča, meč su posmatrala 7.352 gledaoca, govore zvanični podaci o posjeti. Veliki broj navijača očekuje se i 6. avgusta, kada bi Borac, ukoliko u Kišinjevu sve prođe u najboljem redu, trebalo da ugosti bjeloruski ML Vitebsk ili crnogorsku Sutjesku u trećem kolu.

Samo tri dana ranije saznaće i protiv koga bi igraou plej-ofu za grupnu fazu, ali o tom – potom...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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