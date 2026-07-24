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Borac protiv Petrokuba ostvario najubjedljiviju evro-pobjedu u 21. vijeku! 2

Borac protiv Petrokuba ostvario najubjedljiviju evro-pobjedu u 21. vijeku!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Crveno-plavi su protiv Petrokuba upisali najubjedljiviju pobjedu na ino-sceni u ovom vijeku.

Borac upisao najubjedljiviju evropsku pobjedu u 21. vijeku Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Borac je poslije prvog meča sa Petrokubom znatno bliže plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Crveno-plavi su aktuelnog šampiona Moldavije porazili na Gradskom stadionu rezultatom 3:0 (Hrelja, Juričić, Roguljić), što je najubjedljivija pobjeda jedne generacije banjalučkog kluba na ino-sceni u 21. vijeku!

Aktuelni šampion BiH silovitiji je bio samo u jesen 1975. godine, kada je debitovao na evropskoj sceni. Tada je u okviru Kupa pobjednika kupova "nastradao" luksemburški Rimelanž koji je primio 14 golova – u Banjaluci je 17. septembra bilo 9:0, a 2. oktobra na gostujućem terenu u Ešu 1:5.

Koliko navijača je posvjedočilo istoriji?

Na tribinama Gradskog stadiona nije bilo onoliko navijača koliko je prisustvovalo meču sa Levskim (podsjetimo, taj meč je odigran pred 10.102 gledaoca), ali su tribine ponovo bile i te kako ispunjene.

Po kiši, koja je padala većim tokom meča, meč su posmatrala 7.352 gledaoca, govore zvanični podaci o posjeti. Veliki broj navijača očekuje se i 6. avgusta, kada bi Borac, ukoliko u Kišinjevu sve prođe u najboljem redu, trebalo da ugosti bjeloruski ML Vitebsk ili crnogorsku Sutjesku u trećem kolu.

Samo tri dana ranije saznaće i protiv koga bi igraou plej-ofu za grupnu fazu, ali o tom – potom...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac Petrokub fudbal Konferencijska liga

Komentari 2

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Dragan

Bravo momci,dominacija od prve do devedesete minute. Odlicna igra, ekipa u balansu sa mladim i iskusnim igracima. Ove godine moze cudo napraviti.

Bl

@Dragan ne lupaj, ovo je cisto zavaravanje, vidjecemo sve u 3 kolu. VUKOVIC U IGRU!

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