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Tri od tri! "Osice" ubjedljive na Ilidži

Tri od tri! "Osice" ubjedljive na Ilidži

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometašice banjalučkog Borca nastavile su pobjednički niz, upisavši u nedjelju uveče i treći uzastopni trijumf.

ŽRK Borac ubjedljiv protiv ŽRK Ilidža Izvor: ŽRK Borac/promo

Popularne "osice" su na gostujućem terenu u potpunosti nadigrale ekipu Ilidže i slavile ubjedljivim rezultatom 38:26 (24:10).

Od samog starta susreta Banjalučanke su preuzele potpunu kontrolu nad dešavanjima na parketu. Granitnom odbranom i tečnom igrom u napadu prednost je iz minuta u minut rasla, pa je već nakon prvih 30 minuta pitanje pobjednika praktično bilo riješeno - na odmor se otišlo sa ogromnih 14 golova prednosti (24:10).

U drugom poluvremenu ekipa Borca je rutinski i bez oscilacija privela meč kraju, ne ostavljajući domaćem timu ni najmanju šansu za povratak u utakmicu.

Napad Banjalučki funkcionisao je besprijekorno, a predvodila ga je nezaustavljiva Nina Burazor sa čak devet postignutih pogodaka. Odličnu podršku i izuzetnu efikasnost pružile su Slađana Andrić i Milana Railić sa po šest, dok su Lara Bijelić i Sandra Đurašinović dodale po dva manje u mrežu domaćina.

(MONDO)

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Rukomet ŽRK Borac

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