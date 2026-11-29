Josip Šimunić se osvrnuo na planove novih stadiona u Hrvatskoj i istakao da je još Franjo Tuđman devedesetih imao planove za novi "Maksimir".

Izvor: YouTube/Podcast Inkubator

Josip Šimunić je trenutno predsjednik Rudeša, kluba iz zapadnog dijela Zagreba koji je trenutno u HNL-u. Njegov klub trenutno igra u Velikoj Gorici jer njihov stadion ne ispunjava potrebne uslove. Šimunić je u „Podkast inkubatoru“ istakao da se nada selidbi.

Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, kada bude otvoren, trebalo bi da bude dom Dinama, Lokomotive, a nekadašnji štoper se nada i Rudeša.

„Ako već ne možemo na našem terenu, bilo bi lijepo tamo. Konačno se nešto događa sa stadionima u Zagrebu“, rekao je kratko Šimunić, a onda se sjetio devedesetih i Franje Tuđmana.

Pod vlašću Tuđmana Dinamo je mijenjao ime u Kroacija, bio je projektovan kao državni projekat, a bilo je planova da se napravi novi „Maksimir“. Ni nekoliko decenija kasnije to se nije desilo.

„Ja se sjećam 1996. godine kada je Dinamo, tadašnja Kroacija, imao plan za stadion. Ja sam to vidio, izgledalo je fantastično. Pokojni predsjednik Franjo Tuđman u to vrijeme je dao nalog da se izgradi pristojan stadion da svi i van Hrvatske vide da smo mi ozbiljni. Na kraju od toga ništa nije bilo. Nestalo je navodno oko 200 miliona maraka, a niko nije otišao u zatvor. Možda će se neko naljutiti kad ja to kažem, ali ako se ljute, onda znaju da nešto nisu uradili kako treba. To je presmiješno. Dugo sam igrao u reprezentaciji, svaka država, čak i one manje, uvijek su imale nove stadione. Samo mi nismo imali“, ispričao je Šimunić.

"To je ružan i smiješan stadion"

Rođen u Australiji, Josip Šimunić je u Hrvatsku došao tek 2011. godine, kada je kao veteran potpisao za Dinamo Zagreb. Do tada je igrao u Njemačkoj za HSV, pa godinama za Hertu, a onda za Hofenhajm. Za reprezentaciju je počeo da igra 2001. godine, a sada se oglasio povodom novog „Maksimira“, oko kojeg se diglo mnogo prašine.

„Meni je muka kada čitam da se država i grad Zagreb navode kao investitori za ova dva nova stadiona u Zagrebu. Kao da dolazi iz nečijeg privatnog džepa, a ne od svih građana Zagreba i Hrvatske. Smeta mi kako je to prezentovano. Dobili smo taj neki plan za Maksimir. Ne znam šta bih rekao. Meni je presmiješno. Trebali su da pitaju ljude i navijače. Očito je to neko preskočio. To je tako ružan i smiješan stadion. Toliko smo dugo čekali nešto lijepo, nešto što Dinamo i Zagreb, pa i reprezentacija zaslužuju. Meni je ono bio šok, ali valjda znaju šta rade. Nadam se da je na prvom mjestu interes sporta i kluba“, rekao je Šimunić.

"Niko nas ne pita"

Izvor: MN PRESS

Rudeš, koji inače igra svoje mečeve na svom stadionu u kvartu, sada želi da pod vođstvom Šimunića kao predsjednika, a Alena Peternaca kao trenera, bude pozvan da igra u Kranjčevićevoj.

„Niko nas ništa ne pita za Kranjčevićevu. Kao da nas zaboravljaju. Odmah postavljaš pitanje radi li to neko namjerno. Mi smo dio Zagreba, a niko nas ne spominje. Jasno smo rekli da želimo da igramo na našem stadionu. To bi nama odgovaralo i napokon dalo prednost na domaćim utakmicama.

Ne želim da pričam protiv Grada, umoran sam od toga. Nadam se da ćemo ubrzo dobiti priliku da igramo na našem terenu. Nedostaju nam reflektori i dio stolica, oko 1.000 mjesta. Čekamo Zagreb da dobijemo odobrenje i papirologiju, planovi postoje. Ti reflektori sa stare Kranjčevićeve samo trunu na hipodromu, neki dan sam prolazio“, završio je Šimunić.

(MONDO)

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