Mančester siti će izgleda prodati Đanluiđija Donarumu jer se ne uklapa u filozofiju Enca Mareske. Isto se u Čelsiju desilo Đorđu Petroviću.

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Đanluiđi Donaruma bi mogao da bude prva „žrtva“ Enca Mareske. Italijanski trener navodno nema visoko mišljenje o svom sunarodniku i, kako javlja Sem Li sa „Atletika“, očekuje se da Donaruma uskoro bude prodat. Nije on jedini na meti, pošto bi trebalo da ode i Heronimo Rulji, koji je njegova rezerva.

Skupo plaćeni Džejms Traford, koji je zapravo ponikao u Mančester sitiju, praktično je otjeran da bi branio Donaruma, a iako sada već iskusni golman Italije ima ugovor do 2030. godine, uskoro bi mogao da ode. Navodno se za njega interesuju velikani u Italiji Inter i Juventus, ali i Bajern Minhen bi mogao da ga dovede kao zamjenu za Manuela Nojera koji uskoro ide u penziju.

Nije prvi put

Enco Mareska je isto ovako sklonio Đorđa Petrovića! Golman reprezentacije Srbije je nakon Čukaričkog i IMT-a bio u Nju Inglandu, odakle ga je kupio Čelsi. Tu je bio prvi golman, ali onda je sklonjen u stranu da bi branio Robert Sančez. Poslat je na pozajmicu u Strazbur, a odatle ga je kupio Bornmut i tu je već dvije sezone prva opcija.

Iako je Petrović branio odlično, Mareska mu je navodno zamjerio što ne igra dovoljno dobro nogom. To bi zaista mogao da bude problem i sa Donarumom, koji je, recimo, prošle godine imao kiks u meču sa Arsenalom kada je igrao nogom.

Ne spominje se za sada koga Mareska želi na prvom mjestu na golu, ali ako odu Donaruma i Rulji, ostaje samo Markus Betineli od golmana u ekipi, a on sigurno neće biti ni prva ni druga opcija. Na pozajmici u Kvins Park Rendžersu je Pirs Čarls, ali ni on ne djeluje kao ozbiljna opcija.

(MONDO)

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