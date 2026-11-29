Beč je utakmicu sa Partizanom najavio kao najveću u istoriji austrijske košarke.

Izvor: MN PRESS

Partizan će 9. januara ići na gostovanje u Austriju u okviru ABA lige. Tada će gostovati Beču u hali „Viner Štathale“. Domaći tim je već krajem novembra odlučio da najavi tu utakmicu i to je uradio na interesantan način.

„Najveća utakmica u istoriji austrijske košarke. Jedno veče, dva kluba, puna hala u Beču. Navijači Partizana mogu da kupe kartu za gostujući sektor. Atmosfera će biti nešto što austrijska košarka nikada nije vidjela. Nemojte to da propustite“, poručili su iz Beča.

Vidi opis Beč najavio meč sa Partizanom kao spektakl: "Dođite na najveću utakmicu u istoriji Austrije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Kada je u pitanju raspored mečeva u ABA ligi, Partizan će do tog gostovanja imati još pet utakmica. Kreće od gostovanja Iliriji, pa meča protiv Sparta ka kod kuće. Onda gostuje Megi i Klužu i upravo u Rumuniji igra posljednji abaligaški meč u 2026. godini. Novu godinu otvara gostovanjem Studentskom centru i poslije toga slijedi meč u Beču.

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(MONDO)