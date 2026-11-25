Nikola Lončar je poslije utakmice Partizana i Dubaija istakao da polovina igrača Dubaija ne bi igrala u crno-bijelom dresu.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen/MN Press

Partizan je u sjajnoj utakmici uspio da savlada Dubai 84:71, a Nikola Lončar je poslije utakmice istakao ono što je rekao i trener crno-bijelih Đoan Penjaroja. Odbrana je riješila ovaj meč.

"Timska odbrana. To su na papiru igrači koji pripadaju eliti Evrolige, ali kao tim mogu da pobijede svakoga. Timska odbrana i još bolji napad su riješili utakmicu. Zaslužena pobjeda Partizana i bez bilo čega da se doda", rekao je Lončar.

"Ne slažem se, oni su svi u padu"

Kada je voditelj u studiju rekao da je Partizan pobijedio tim koji je mnogo skuplji i na papiru kvalitetniji, nije se složio Nikola Lončar.

"Nisam saglasan sa tobom kada si rekao da su skupi i kvalitetni igrači. Većina od njih su igrači u padu i većina od njih ne bi imala mjesta u Partizanu. Kvalitetni su, ali su u padu. Kod nas u rotaciji Partizana polovina njih ne bi imala mjesta. Zbog jačine, fizičkih sposobnosti, zbog neprihvatanja uloge koju je prihvatio svaki drugi igrač koji nije Karlik Džouns. Prihvatio je Pajola i svaki drugi igrač koji se podredio timu. Oni su za mene jedna skupa grupa igrača koja kada im se igra onda igraju, kada neće oni ne igraju. Kao rješenje su doveli igrača koji će na kraju sezone napuniti 44 godine. Ali to ne umanjuje pobjedu Partizana koji je večeras možda odigrao najkompletniju utakmicu. Slažem se da su ekipa koja je dobra na papiru", naglasio je on.

Dodao je na kraju da su svi igrači Partizana imali svoj doprinos u ovoj pobjedi.

"Da ne slavimo heroje krajem novembra, ali odlična utakmica svih 10 igrača Partizana. Silva i Nakić se nažalost nisu upisali, ali bez obzira na to siguran sam da će u sljedećim utakmicama i oni da imaju učinak. To je tim koji trenutno donosi pobjede Partizanu. Veliki kredit za ovaj Partizan, ne samo kod nas navijača nego i u Evroligi."