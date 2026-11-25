Mladi golman Partizana Vanja Radivojević ima upalu srčanog mišića i moraće da odsustvuje nekoliko mjeseci.

Izvor: MN PRESS

Loše vijesti iz Partizana se samo nižu. Redom odlaze igrači, klub je u ogromnim finansijskim problemima, a sada je javljeno da mladog golmana Vanju Radivojevića zbog problema sa srcem čeka višemjesečna pauza. Čuvar mreže rođen 2008. godine možda je i završio sezonu.

Crno-bijeli su se oglasili saopštenjem u kome navode da je mladi golman proveo nekoliko dana u bolnici, da je odradio detaljne analize i da će se klub oglašavati sa daljim informacijama o njegovom zdravstvenom stanju.

"Pred mladim čuvarom mreže crno-bijelih Vanjom Radivojevićem je, nažalost, višemjesečna pauza. Usljed upale srčanog mišića, 18-godišnji golman Partizana proveo je nekoliko dana u bolnici, kako bi se uradile detaljne analize. Nakon dodatnih ispitivanja klub će objaviti više informacija. Našem Vanji želimo brz oporavak i povratak na teren. Crno-bijela porodica je uz tebe", navodi se u saopštenju Partizana.

Ko je Vanja Radivojević?

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Mladi golman ponikao je u Voždovcu i na ljeto 2026. godine prešao je u Partizan gdje je potpisao prvi profesionalni ugovor. Zajedno sa Urošem Gugoljem i Vukašinom Babićem došao je iz škole Saše Kandića, a ove godine je nastupao na Evropskom prvenstvu za kadete u Beogradu. Tu je dijelio minute na golu sa Adrijanom Riverom Legatom.

Posebno se istakao u nekoliko mečeva u grupi gdje je odigrao sjajno, a ove sezone je dobijao šansu i na golu seniora Partizana, pa je recimo protiv Dubočice uspio i da postigne gol.

Ko ostaje na golu Partizana?

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Na početku sezone Bekir Čordalija je bio prvi golman tima, ali je napustio klub kada su krenuli finansijski problemi i potpisao je za Gradačac. Ostao je Andrej Trnavac koji je već nekoliko godina bio prvi golman, ali i Luka Krivokapić koji je došao tokom sezone i pokazao se kao pravo pojačanje.