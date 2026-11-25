Košarkaš Panatinaikosa Najdžel Hejs-Dejvis odlazi na odmor nakon što je uticao na pobjedu protiv Barselone.

Izvor: X/@Eurohoopsnet/@bballmaniacs_

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Valensiju (86:83) na gostujućem terenu, u okviru 14. kola Evrolige. Čini se da je meč odigran u Španiji u srijedu uveče, a na kojem je Najdžel Hejs-Dejvis bio heroj, donio i "rastanak" grčkog tima sa jednim od svojih najboljih igrača.

Odmah nakon utakmice Hejs-Dejvis je otkrio da ima dogovor sa Željkom Obradovićem o dodatnim slobodnim danima i da će zato nakratko napustiti tim. On je svoj dio dogovora ispunio, pa je lopticu prebacio ka srpskom treneru.

"Željko mi je rekao da možemo dobiti više slobodnih dana ukoliko pobijedimo. Ja sam ispunio svoj dio dogovora. Momci, vidimo se u decembru", rekao je uz osmijeh Najdžel Hejs-Dejvis, jedan od najboljih igrača Panatinaikosa.

"Zeljko told me if we win I can get more days off. I held my end of the bargain.See you guys in December" Safe travels @NIGEL_HAYES, WELL-EARNED ✈️ https://t.co/uEU7RiDpKM — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 24, 2026

Sudeći po reakciji nakon meča, Željko Obradović nema ništa protiv da Najdžel odmori nekoliko dana duže. Obradović i Hejs-Dejvis zajedno su proslavili pobjedu, pa je sasvim očekivano da se narednih dana ne sretnu na treninzima Panatinaikosa, jer je igrač "počašćen" slobodnim danima.

NHD X ZELJKO❤️Video by: @Paobcgr #paobc #panathinaikos #euroleague https://t.co/XWXnFopcRq — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)November 24, 2026

Na gostovanju Valensiji košarkaš Panatinaikosa Najdžel Hejs-Dejvis imao je učinak od 11 poena, jednog skoka i dvije asistencije. Šutirao je 3/4 sa linije za slobodna bacanja, 2/4 za dva i 1/4 za tri poena. Najbitnije, postigao je pogodak za pobjedu i tako postao heroj grčkog tima na ovom meču.

Hejs-Dejvis ove sezone prosječno bilježi 11,6 poena, 3,4 skoka i 1,3 asistenciju po utakmici, na mečevima Evrolige. Odigrao je 12 mečeva na međunarodnoj sceni, a najbolji je bio u prethodnoj rundi kada je Žalgirisu ubacio 20 poena uz šest skokova.