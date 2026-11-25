Trener Crvene zvezde Albert Rijera neće imati mnogo dilema kada bude sklapao startnu postavu za utakmicu protiv Genta.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak (21.00) igrati protiv Genta meč četvrtog kola Konferencijske lige. Na utakmici u Belgiji neće imati ulogu favorita, ali Albert Rijera vjeruje da njegov tim može da osvoji tri boda - koji bi bili krucijalni za nastavak takmičenja i u nokaut fazi. Španski stručnjak već zna kojim će snagama pokušati da napadne Belgijance.

Crvena zvezda je oslabljena izostancima Lukasena, Elšnika, Dijenga i Kataija, neće tu biti ni momci koji su na Svjetskom prvenstvu za kadete, ali Rijera zna kako do pobjede. Barem tako tvrdi, uz mnogo samopouzdanja.

Na golu nema nikakvih dilema, pa će mjesto među stativama ponovo zauzeti brazilski čuvar mreže Mateuš Magaljaeš. Iako on brani u nešto lošijoj formi nego prethodne sezone, jasno je da i dalje spada među najbolje Zvezdine igrače, posebno na evropskim mečevima.

Posljednju liniju ispred gola činiće Stefan Gudelj, Miloš Veljković i Juta Nakajama, heroj pobjede nad nejakim Inter Eskaldesom u prethodnoj rundi. Kako se utakmica bude razvijala, u posljednju liniju odbrane povremeno će se spuštati dvojica centralnih veznih igrača - na to smo već navikli kod Rijere.

Ulogu da pomažu posljednjoj liniji odbrane imaće Matej Gaštarov i Rade Krunić, fudbaleri koji su se ispostavili kao ključni za Rijerin sistem. Pored njih, u veznom redu igraće još i Tomaš Hendel kojeg španski stručnjak "oživljava" otkako je preuzeo Crvenu zvezdu.

Zvezda neće imati preveliki izbor igrača na bokovima, posebno onih koji mogu da igraju u oba pravca. Zato je Vladimir Lučić zacementiran u startnoj postavi, kao čovjek od povjerenja i neko ko je spreman da "poturi leđa" za uspjeh tima. Na drugom krilu biće Osman Bukari, sa daleko više slobode da napadne protivnički gol, jer će Gudelj ili Nakajama imati zadatak da mu čuvaju leđa u improvizovanoj ulozi desnog beka.

Mjesto u timu će imati i Vasilije Kostov, najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde. Od njega će zavisiti mnogo, a svi u klubu se nadaju da je vrijeme za jedan veliki evropski meč tokom kojeg bi mogao potencijalnim kupcima da pokaže svoju vrijednost.

Zbog povrede Bambe Dijenga, suspenzije Aleksandra Kataija i nedovoljne prilagođenosti Mirka Ivanića, Albert Rijera mora na teren da pošalje Marka Arnautovića. Pitanje je koliko vremena na terenu može da provede bivši reprezentativac Austrije, ali je on jedino oružje koje španski stručnjak ima.

Dakle, da rezimiramo... Očekivani sastav Crvene zvezde: Mateuš - Gudelj, Veljković, Nakajama - Bukari, Krunić, Gaštarov, Hendel, Lučić - Kostov - Arnautović.