Nikola Lončar je bio pun hvale za nastup Karlika Džounsa u meču Evrolige između Partizana i Dubaija.

Izvor: MN Press/ Arena Sport /Printscreen

Karlik Džouns odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Partizana. Iako je bih dosta tih u prvom poluvremenu meča sa Dubaijem i dao je samo pet poena u drugom dijelu igre skoro da nije odmarao i donio je pobjedu dvocifrenim brojem poena viška. Završio je meč ne samo sa 21 poenom već uz 6 asistencija i 5 skokova.

Nikola Lončar je istakao da je ijeli tim Partizana odigrao dobar meč, ali da je sjajna partija Karlika Džounsa razlog sjajne pobjede crno-bijelih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"To je omogućio Karlik. Da li trojkama, da li situacijama kada je ostavio neke saigrače same. To je jačina Partizana. Partizan ne može da pretenduje da igra sa bilo kojom ekipom u Evroligi na 100 poena. Partizan dobro brani, ima svog igrača koji kreira za sve, za sebe. Opet je dao 21 poen, 5 skokova, 6 asistencija, ko ima tu statistiku u Evroligi? Niko. Malo igrača", jasan je bio Lončar.

"Bitno da mu svi veruju"

U prvom poluvremenu je Đoan Penjaroja sačuvao svog lidera, tada je Partizan uspio da ostane u igri i nakon toga je krenula dominacija.

"Druga stvar nije igrao nešto u prvoj i drugoj četvrtini. U tom periodu Partizan je znao da kontroliše igru. Ok bili su 3-4 poena iza, ali došlo se do poluvremena sa nekim prihvatljivim rezultatom i onda kada je on ušao na teren vidjeli su se rezultati. Najvažnije je da mu svi vjeruju. za dobro i za loše. To je idealan mod.l za ekipu koja se bori koja hoće da pobjeđuje utakmice i pravi rezultate. Prvo da nametne svoj način igre kasnije da dobija utakmice pa na kraju iz tog samopouzdanja svi igrači da dobiju nešto ekstra da bi se osvajače titule ili da se uđe u plej-in, plej-of ili F4. Ovo je put. Ali opet ponavljam Partizan ne smije da upisuje nikakvu pobjedu unaprijed", rekao je Nikola Lončar.