Marko Dragosavljević je napravio nevjerovatnu tetovažu nakon srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.
Marko Dragosavljević je proslavio svoje uspjehe nevjerovatnom tetovažom! Jedan od najboljih kajakaša na svijetu istetovirao je preko cijelih leđa prizor koji spaja sport u kome se već proslavio, Srbiju i Brazil!
Istetovirao je Marko sebe u kajaku sa grbom Srbije kako plovi ka statui Hrista Spasitelja u Rio de Žaneiru. Pogledjate ovu tetovažu:
Karijera Marka Dragosavljevića
Marko Dragosavljević je rođen 25. septembra 1994. godine u Novom Sadu, a nakon brojnih juniorskih medalja, te titule svjetskog i evropskog šampiona za mlađe seniore on je počeo da dominirao i u seniorskoj konkurenciji.
Nedavno je postaov vicešampion svijeta u Poznanju, bio je dva puta zlatni na Evropskom prvenstvu, četiri puta srebrni i jednom bronzani. U julu 2026. godine je osvojio dvije zlatne medalje na Svjetskom kupu u Montrealu.
(MONDO)
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