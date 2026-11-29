Marko Dragosavljević je napravio nevjerovatnu tetovažu nakon srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Instagram/bojanastars

Marko Dragosavljević je proslavio svoje uspjehe nevjerovatnom tetovažom! Jedan od najboljih kajakaša na svijetu istetovirao je preko cijelih leđa prizor koji spaja sport u kome se već proslavio, Srbiju i Brazil!

Istetovirao je Marko sebe u kajaku sa grbom Srbije kako plovi ka statui Hrista Spasitelja u Rio de Žaneiru. Pogledjate ovu tetovažu:

Karijera Marka Dragosavljevića

Marko Dragosavljević je rođen 25. septembra 1994. godine u Novom Sadu, a nakon brojnih juniorskih medalja, te titule svjetskog i evropskog šampiona za mlađe seniore on je počeo da dominirao i u seniorskoj konkurenciji.

Nedavno je postaov vicešampion svijeta u Poznanju, bio je dva puta zlatni na Evropskom prvenstvu, četiri puta srebrni i jednom bronzani. U julu 2026. godine je osvojio dvije zlatne medalje na Svjetskom kupu u Montrealu.

(MONDO)

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