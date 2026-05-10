Rijana uradila tetovažu koju su njena djeca "dizajnirala": Malo ko bi se usudio na ovaj korak

Rijana pokazala je novu tetovažu posvećenu svojoj djeci.

Rijana još jednom je pokazala koliko joj porodica znači, pa je svoje mališane zauvijek "ovjekovječila" novom tetovažom. Poznata pjevačica i preduzetnica, koja je godinama prepoznatljiva i po velikom broju tetovaža, sada je svoju kolekciju upotpunila veoma emotivnim motivom.

Tetovažu joj je radio poznati tattoo umjetnik Kit Mekardi poznatiji kao Beng Beng, koji već godinama sarađuje sa zvijezdom hita "Umbrella".

Kako je otkriveno na instagramu, nova tetovaža nastala je po crtežima koje su napravila njena djeca. U pitanju su jednostavne dječje škrabotine, prenijete na njenu nogu, tačnije iza koljena. Originalni crteži bili su nacrtani šarenim markerima na papiru ukrašenom stikerima iz crtanog filma Patrolne šape.

Beng Beng je uz objavu podsjetio i na dugogodišnje prijateljstvo sa pjevačicom, istakavši da mu je bila čast što je tokom više od decenije imao priliku da radi njene tetovaže i bude dio njenog života.

Rijana sa partnerom Ej-Sap Rokijem, ima troje djece sinove RZA i Rajota, kao i ćerku Roki. Iako su nedavno zajedno prisustvovali Met Gali 2026, djecu su ovog puta ostavili kod kuće. Par je i ove godine privukao veliku pažnju na crvenom tepihu upečatljivim modnim izdanjima.