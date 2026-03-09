Pucali na Rijaninu kuću dok je pjevačica bila unutra: Isplivali novi detalji incidenta

Kuća Rijane je bila meta pucnjave, i to više puta!

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Kuća pevačice Rijane je bila meta pucnjave, i to više puta! Prema TMZ-u, u nedelju popodne neimenovana žena je iz svog vozila ispalila više hitaca ka kući pjevačice u Los Anđelesu. Izvori iz policije opisali su osumnjičenu kao ženu staru oko 30 godina.

Navodno je došla automobilom blizu imanja i ispalila nekoliko metaka u pravcu vile sa druge strane ulice. Nije jasno zašto.

Prema navodima Policijske uprave Los Anđelesa za NBC4, žena je ispalila između sedam i devet hitaca iz puške tipa AR-15 oko 13:20 po lokalnom vremenu. Najmanje četiri metka pogodila su kuću, a na prednjoj kapiji imanja navodno su viđene brojne rupe od metaka. Istražitelji su takođe pregledali Airstream prikolicu na prilazu kući, koja je možda takođe pogođena.

ABC News je izvijestio da je najmanje još jedna kuća u blizini imala rupe od metaka, ali nijedan metak nije probio unutrašnjost Rijanine kuće.

Dok je policija tragala za Teslom, preko radio-veze su prenosili detalje: osumnjičena je imala kosu u pletenicama, nosila je krem bluzu, a njen automobil je bio prljav pri dnu. Policajci u helikopteru su ubrzo uočili njeno vozilo i pratili ga do parkinga tržnog centra u Sherman Oaksu, gdje su je uhapsili oko 30 minuta nakon što je upućen poziv na 911, prema radio-prepisci koju je pregledao The Times.

"Kada su policajci zaustavili osumnjičenu i priveli je, pretražili su vozilo i pronašli automatsku pušku i sedam čaura", rekao je Armen Arias, portparol Los Angeles Police Department.

Pucnjava na Rijaninu kuću Izvor: Youtube / FOX 11 Los Angeles

Podsjetimo, Rijana je sa reperom ASAP Rokijem dobila dva sina, a nedavno je na svet donijela i djevojčicu. Nije odmah bilo jasno da li je još neko bio kod kuće u trenutku pucnjave.