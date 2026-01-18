Rijanu udarila vrata jer ih tjelohranitelj nije pridržao: Njena rekacija napravila haos na mrežama

Reakcija pjevačica postala je pravi hit na društvenim mrežama.

Rijana je doživjela malu, jednima neprijatnu, a drugima smiješnu situaciju prilikom izlaska iz hotela u Njujorku, a snimak se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama.

Pjevačica je u gradu boravila zbog svog partnera A$AP Rokija, s kojim ima troje djece, a koji se pripremao za svoj debitantski nastup u emisiji "Saturday Night Live", u sklopu promocije četvrtog albuma "Don't Be Dumb". Par je prethodnih dana viđen kako uživa u izlascima po Njujorku - od večera do žurki povodom izlaska albuma.

Vrata je udarila pred hotelom

Na snimku koja kruži društvenim mrežama vidi se kako Rijana izlazi iz hotela "Four Seasons" u pratnji tjelohranitelja. U trenutku dok se približavala izlazu, vrata su se zaljuljala unazad i udarila je. 37-godišnja pjevačica nije dramila - nasmiješila se i, očito u svom stilu, dobacila tjelohranitelju sarkastično: "Kakav ste Vi džentlmen."

Komentari podijeljeni

Njena opaska odmah je pokrenula raspravu na internetu. Dok su jedni stali na Rijaninu stranu i tvrdili da je tjelohranitelj jednostavno trebao da pridrži vrata, drugi su istakli da mu to zapravo nije posao.

"On je njen tjelohranitelj, a ne dečko. Trebalo bi da zna razliku", napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: "Trebalo je samo da se instinktivno vrati i pridrži vrata. Treba mi muškarac koji zna da uradi jednostavne stvari, a da to ne mora da mu se govori."

Većina je zaključila jednu stvar

Ipak, mnogi su uvjereni da je cijela situacija bila bezazlena i da Rijana nije mislila ništa ozbiljno, već se samo našalila. "Kakav dobar humor", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Obožavam što uvijek zna da se nasmije."

