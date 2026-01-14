logo
Rijana trudna četvrti put? Pjevačica jednim komentarom pokrenula nagađanja na mrežama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Rijana i njen suprug već imaju troje djece i uživaju u roditeljstvu.

da li je rijana ponovo trudna Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Pjevačica Rijana podstakla je nagađanja o mogućem četvrtom djetetu nakon što je ostavila komentar ispod jedne objave na Instagramu.

Tridesetsedmogodišnja muzička zvijezda i njen partner ASAP Rocky već imaju troje djece. Jedan korisnik Instagrama objavio je video-snimak uz natpis:

"Odlučujem da li ću 2026. godine biti zgodna i se*si ili trudna…"

Rijana je u komentaru ispod objave napisala:

"Čekaj! Znači, nisam luda? Kladim se!"

Ova poruka odmah je izazvala brojne reakcije i pokrenula nagađanja među njenim fanovima da je pjevačica ponovo u drugom stanju.

Rijana ima troje djece

Rijana i njen dugogodišnji partner ASAP Rocky roditelji su troje djece: sina RZA, koji ima tri godine, sina Rajota, koji ima dvije godine, i tromjesečne ćerke Roki.

Pojedini obožavaoci Rijanin komentar protumačili su i kao znak da pjevačica u skorije vrijeme neće objaviti novi album, s obzirom na to da se čini kako je trenutno znatno više fokusirana na porodični život.

Bonus video:

Pogledajte

00:45
Rijana pokazala sina
Izvor: TikTok/rihanna
Izvor: TikTok/rihanna

