Rijana trudna četvrti put? Pjevačica jednim komentarom pokrenula nagađanja na mrežama

Rijana i njen suprug već imaju troje djece i uživaju u roditeljstvu.
Pjevačica Rijana podstakla je nagađanja o mogućem četvrtom djetetu nakon što je ostavila komentar ispod jedne objave na Instagramu.
Tridesetsedmogodišnja muzička zvijezda i njen partner ASAP Rocky već imaju troje djece. Jedan korisnik Instagrama objavio je video-snimak uz natpis:
"Odlučujem da li ću 2026. godine biti zgodna i se*si ili trudna…"
Rijana je u komentaru ispod objave napisala:
Rihanna comments under a video where a woman is deciding to be pregnant or get “hot” in 2026:— Pop Crave (@PopCrave)January 13, 2026
“Wait! So I’m not crazy then? Bet!”pic.twitter.com/jzXVhYZdTp
"Čekaj! Znači, nisam luda? Kladim se!"
Ova poruka odmah je izazvala brojne reakcije i pokrenula nagađanja među njenim fanovima da je pjevačica ponovo u drugom stanju.
Rijana ima troje djece
Rijana i njen dugogodišnji partner ASAP Rocky roditelji su troje djece: sina RZA, koji ima tri godine, sina Rajota, koji ima dvije godine, i tromjesečne ćerke Roki.
Pojedini obožavaoci Rijanin komentar protumačili su i kao znak da pjevačica u skorije vrijeme neće objaviti novi album, s obzirom na to da se čini kako je trenutno znatno više fokusirana na porodični život.
