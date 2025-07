Šaputanja sve glasnija: Rijana se vraća na muzičku scenu, u planu i svjetska turneja?

Nakon gotovo devet godina muzičke pauze, globalna pop ikona Rijana najavila je povratak na scenu – i to s novim albumom koji bi, prema izvorima bliskim pjevačici, trebalo da izađe do kraja ove godine.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Vijest je izazvala euforiju među fanovima koji još od 2016. godine, kada je objavila svoj osmi studijski album Anti, nestrpljivo čekaju nove pjesme.

U međuvremenu, Rijana nije nestala – samo je promijenila fokus. Osnovala je i razvila "Fenty Beauty", brend koji je unio revoluciju u kozmetičku industriju inkluzivnim nijansama i pristupom koji nije viđen kod mainstream marki. Uz to, pokrenula je i Savage x Fenty, liniju donjeg veša koja slavi raznolikost tijela i razbija tradicionalne modne norme.

Obje kompanije postale su milijarderski biznisi, a Rijana je 2021. godine proglašena najbogatijom muzičarkom na svijetu, s procijenjenim bogatstvom koje prelazi 1,4 milijarde dolara – ne zahvaljujući muzici, već upravo Fenty carstvu.

Majčinstvo, trudnoće i novi prioriteti

Pored poslovnih uspjeha, Rijana je u proteklim godinama uplovila i u majčinske vode. Sa reperom A$AP Rockyjem dobila je prvo dijete u maju 2022, a već naredne godine – tokom nastupa na Super Bowlu u februaru 2023. – potvrdila je da je ponovo trudna.

Izvor: Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Profimedia

"Majčinstvo mi je dalo novu perspektivu. Sada želim da sve što radim ima više smisla – uključujući i muziku", izjavila je za Harper’s Bazaar u martu 2025.

"R9" – dugo očekivani povratak

Novi album, za sada poznat kao "R9", prema njenim riječima neće biti "komercijalan" u klasičnom smislu, već će odražavati njen unutrašnji razvoj, životne promjene i zrelost koju je stekla u protekloj deceniji.

U maju 2025. objavila je i singl "Friend of Mine", snimljen za film The Smurfs, u kojem tumači glas Štrumpfetu. Iako nije riječ o zvaničnom povratničkom hitu, pjesma je dodatno podgrijala atmosferu – jer je to njen prvi solo materijal od 2020.

Iako tačan datum izlaska albuma još nije poznat, pouzdani izvori iz američke industrije tvrde da će R9 biti objavljen krajem 2025, a pratiće ga i svjetska turneja, uključujući i nastup na Glastonberi festivalu.

Nakon godina tišine, spekulacija i odlaganja, Rijan se ne vraća samo kao muzička zvijezda – već kao žena koja je u međuvremenu redefinisala industriju, postala majka, izgradila imperiju i zadržala misterioznost koja je čini jednom od najoriginalnijih umjetnica svoje generacije.

(MONDO)