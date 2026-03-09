Ispaljeni hici na Rijaninu kuću: Pjevačica bila unutra s porodicom, uhapšena žena (30)

Na Rijaninu kuću u Beverli Hilsu ispaljena "kiša metaka", prenose američki mediji

Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Policiјski službenici iz policiјske uprave Los Anđelesa reagovali su na priјave o pucnjavi kuće na Beverli Hilsu u nedjelju i saopštila da je osumnjičena privedena.

CNS News prenosi da je kuća na koju su ispaljeni meci u vlasništvu pop zvijezde Rijane, koja se u tom trenutk nalazila u kući. Na licu mjesta su pronađene čaure od automatske puške, a mediji su pokazali i rupe u ogradi i fasadi vile.

NBC released images of Rihanna's house gate with bullet holes.pic.twitter.com/pK8TvFQOQn — (@gabgonebad)March 9, 2026

Izvor iz policije je potvrdio da je Rijana u trenutku napada bila u vili, ali da niko nije povrijeđen, kao i da je osumnjičena, opisana samo kao žena u tridesetim godinama, bila u automobilu kada je ispalila sedam hitaca prije nego što јe odјurila velikom brzinom.

Ubrzo je uhvaćena i privedena.

BREAKING



LAPD has arrested a 30-year-old woman that fired at least 10 shots into singer Rihanna's Beverly Hills mansion.



Rihanna was home but confirmed safe.



There are no safe places left in Gavin Newsom‘s lawless Californiapic.twitter.com/9xi2bugorD — Kevin Dalton (@TheKevinDalton)March 9, 2026

(Mondo.rs)