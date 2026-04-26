Rijana pokazala kćerkicu Roki: Sa 7 mjeseci se slikala za naslovnicu

Rijana je pozirala za naslovnicu sa svojom kćerkicom Roki, a sedmomjesečna djevojčica na toj fotografiji ima nešto što još nema niko na svijetu.

Beba Roki na fotografiji pozira u pelenama visoke mode modne kuće Dior, i to je prvi put u istoriji da Dior pravi pelene.

Kćerka slavne pjevačice Rijane pozirala je sa samo sedam mjeseci prvi put za naslovnu stranu, u majčinom naručju, za novo izdanje magazina W. Ta fotografija je već postala istorijska.

"Djevojčice sa naslovnice!!! Beba Roki je bila ozbiljna na svojoj prvoj naslovnoj strani. Došla je na set i zasjenila svoju mamu!", napisala je Rijana na Instagramu pored zajedničke fotografije.

Muzička zvijezda je 13. septembra prošle godine sa svojim partnerom ASAP Rokijem dobila kćerku Roki Ajriš. Par ima dvojicu sinova, RZA koji se rodio u maju 2022. i Riota koji će u avgustu napuniti tri godine.

Rijana je vijest o rođenju kćerke objavila uz prvu sliku malene Roki, a naslovna strana W magazina je njena druga javna fotografija.

Rijana na čiju kuću je nedavno pucano, nije dala intervju za časopis W, ali mnogi njeni prijatelji govorili su o njoj za taj časopis, uključujući njenog partner ASAP Rokija.

Reper je pričao o tome kako se Rijana promijenila otkako su se upoznali. ASAP Roki i Rijana su bili dugogodišnji prijatelji prije nego što je krajem 2020. godine prvi put objavljeno da su u vezi.

Roki je istakao uticaj njihovo troje djece na slavnu pjevačicu rekavši: "Mnogo se promijenila jer je postala majka, a to vas svakako mijenja. Ali ova žena je uvijek bila magična. Filozofski, način na koji funkcioniše je na drugom nivou. Ona je najšarmantnija i najiskrenija osoba na Zemlji. Njena energija je neuporediva - jedinstvena. Jednostavno je obožavam!".

Otkrio je i detalje njihovog porodičnog života, otkrivši da su veliki filmski fanovi. "Imamo toliko istih interesovanja. Bili smo zavisni od gledanja dokumentaraca, poput onog sa Bobom Marlijem. Gledanje filmova zajedno je tako zabavno. Sigurno smo El Kantante gledali 15 puta", dodao je.

I Rijana i Roki nose Diorovu visoku modu na svojoj naslovnoj strani. Roki pozira u posebnim Dior pelenama i sa ukrasom na glavi.

Kreativni direktor Diora Džonatan Anderson je detaljno objasnio kako je Rijanina vizija oblikovala stajlinge rekavši za W: "Pelene visoke mode su definitivno nešto što Dior prvi put radi. Kada Rijana nešto traži, ona je već ispred onoga što se dešava. Ona razmišlja van okvira. Kada ima ideju, uvijek vjerujem u taj proces. Implicitno joj vjerujem u svemu što smatra da je ispravno da uradi!".

Objasnio je kakva je ona kao ambasadorka kuće. "Ona tačno zna ko je i šta joj odgovara. Ona zna kako da protumači vašu kreativnu viziju i da je prilagodi".

