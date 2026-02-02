Kengur za istoriju: Evo kako Alkaraz želi da zapamti pobjedu protiv Đokovića na Australijan openu

Španski teniser Karlos Alkaraz nagovijestio je kako će obilјežiti osvajanje Australijan opena, posljednjeg grend slema koji mu je nedostajao u karijeri

Španski teniser i trenutno prvi reket svijeta Karlos Alkaraz (22) na poseban način želi da ovekovječi osvajanje jedinog grend slema u karijeri koji mu je nedostajao. Nakon što je u meču protiv Novaka Đokovića u finalu Australijan opena ispisao istoriju i postao najmlađi teniser koji je kompletirao sva četiri pehara sa velikih turnira, sada ima ideju da turnir u Melburnu na simboličan način ostavi u sjećanju - razmišlja da istetovira kengura.

Kao simbol Australije i kao simbol države gdje je ispisao nove stranice istorije sa svega 22 godine Karlos Alkaraz došao je na zanimljivu ideju. Razmišlja da na nozi istetovira malog kengura. "Već znam da će to biti mali kengur. Samo još ne znam gdje. Razmišljam o nozi, ali ne znam koji list, da li desni ili lijevi", otkrio je mladi teniser.

Nema sumnje da Alkaraz želi da ovekovječi karijerni grend slem, a smislio je i kako. Nije rijetkost da sportisti tetoviraju simbolične trenutke, a može se reći da su tetovaže uglavnom vezane za olimpijske krugove. Ipak, za Alkaraza će kengur imati nešto drugačije značenje jer kako i sam kaže oduvijek je želio da kompletira trofeje sa četiri velika turnira.

"Još ne mogu da vjerujem da sam to upravo postigao. San mi se ostvario, karijerni grend slem... Uživam u ovom nevjerovatnom trenutku. Ne mogu da zaboravim podršku i ljubav koju sam dobio", dodao je Alkaraz tokom foto-sesije sa peharom Australijan opena.

Koje tetovaže ima Karlos Alkaraz?

Španski teniser je i ranije, poslije velikih uspjeha, tetovirao simbolične trenutke. Tako je poslije osvajanja prvog grend slema, odnosno US opena 2022, riješio da istetovira datum. Meč u kojem je savladao Kaspera Ruda 6:4, 2:6, 7:6, 6:3, odigrao se 11. septembra. Potom je osvojio i Vimbldon 2023, pošto je u finalu bio bolji od Novaka Đokovića (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4), a nakon tog meča istetovirao je jagodu, kao i datum - 16. 7. 2023.

Karlos Alkaraz je proslavio i osvajanje Rolan Garosa, pošto je 2024. u ovom susretu pobijedio Sašu Zvereva 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Naravno, osim datuma Španac je istetovirao i Ajfelovu kulu, kao simbol trijumfa u Parizu. I nije se tu zaustavio, pošto je poslije ovajanja US opena 2025 istetovirao Bruklinski most i Kip slobode.