Dženifer Lopez izmijenila tetovažu koju je posvetila Benu Afleku: Pokazala kako briše tragove velike ljubavi (FOTO)

Dženifer Lopez je originalnu tetovažu uradila za Dan zaljubljenih 2023. i tada je podelila na društvenim mrežama. I Ben Aflek je uradio sličnu tetovažu.

Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Dženifer Lopez, čini se, uklanja i posljednje tragove braka s Benom Aflekom. Nakon što su se raszišli u avgustu 2024, a razvod finalizovali u januaru 2025, 56-godišnja pevačica i glumica je izmijenila tetovažu koju je 2023. posvetila bivšem suprugu. Promjena je uočena na fotografiji koju je objavila na društvenim mrežama povodom američkog Dana sjećanja.

Dženifer Lopez korigovala tetovažu koju je posvetila Benu Afleku

Izvor: Printscreen/Instagram/Jlo

Simbol vječnosti

Na pomenutoj fotografiji Dženifer grli svog 18-godišnjeg sina Maksa, kog ima s bivšim suprugom Markom Entonijem. Odevena u lepršavu bijelu haljinu otvorenih leđa, otkrila je tetovažu na desnoj strani grudnog koša. Čini se da je na tetovaži simbola beskonačnosti, koja je nekad sadržala njihova imena, sada zamaglila ili uklonila Benovo ime, dok je svoje zadržala.

Tetovaža koju je Dženifer Lopez posvetila Benu Afleku

Izvor: Printscreen/ Instagram/ jlo

Lopez je originalnu tetovažu uradila za Dan zaljubljenih 2023. i tada je podijelila na društvenim mrežama uz poruku: "Srećan Dan zaljubljenih, ljubavi moja". I Ben je uradio sličnu tetovažu s dvjema ukrštenim strijelama i njihovim inicijalima "J" i "B".

Nije uvijek bila ljubiteljka njegovih tetovaža

Zanimljivo je da Dženifer ranije nije bila oduševljena Benovim odabirom tetovaža. Gostujući u emisiji "Watch What Happens Live", otvoreno je komentarisala njegovu veliku tetovažu feniksa na leđima. "Užasna je! Mislim, rekla bih mu to, u stilu: 'Što to radiš?' Ima previše boja. Njegove tetovaže uvijek imaju previše boja! Ne bi trebalo da budu tako šarene, znate na šta mislim? Treba da budu više kul", izjavila je tada.

Tetovaža koju je Ben Aflek posvetio Dženifer Lopez

Izvor: Printscreen Instagram

Od holivudske romanse do razvoda

Bivši par se upoznao 2002. na snimanju filma "Gigli". Ubrzo su se vjerili, ali su raskinuli u januaru 2004. godine. Svoju vezu su obnovili 2021, a venčali su se u julu 2022. Ipak, brak je potrajao samo dvije godine, te su se razišli 2024.

Iskreno o krahu braka

U nedavnom intervjuu za časopis "Interview", pevačica je iskreno progovorila o emocionalnim posljedicama razvoda i o tome žali li zbog braka. "Ni sekunde. To ne znači da me nije zamalo uništilo. Jeste, zamalo. Ali sada, kad gledam s distance, mislim: 'Upravo mi je to trebalo. Hvala ti, Bože. Žao mi je što mi je trebalo toliko dugo da shvatim. Žao mi je što si morao da me provedeš kroz to toliko puta'", rekla je.

Ben je takođe za "GQ" dao redak uvid u kraj njihovog braka. "Ljudi su skloni da analiziraju raskide i traže dublje uzroke. Međutim, iskreno, istina je mnogo prizemnija nego što bi ljudi vjerovatno vjerovali ili što bi bilo zanimljivo. Nema skandala, sapunice ni intriga. Istina je da, kad vas neko pita 'Šta se dogodilo?', nema jednostavnog odgovora. To je samo priča o ljudima koji pokušavaju da poslože svoje živote i odnose, onako kako to svi mi činimo", objasnio je glumac.

(Kurir.rs/ Index.hr)