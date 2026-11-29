Majkl Porter junior i Grent Vilijams ušli su u fizički obračun na utakmici Šarlota i Bruklina u NBA ligi.

Izvor: X/@TheHoopCentral

Potpuni haos na meču NBA lige. Došlo je do fizičkog obračuna na utakmici Šarlota i Bruklina, i to između Majkla Portera juniora i Grenta Vilijamsa. Do sukoba je došlo u završnici treće četvrtine, prilikom situacije koja je izgledala potpuno bezazleno.

Djelovalo je da Porter i Vilijams grade jedan drugog u trenutku dok je Grent Nelson krenuo na prodor. Promašio je, Vilijams je uhvatio loptu i tu je Porter stavio ruku preko njegove glave, nakon čega su obojica pala preko Nelsona koji je završio na parketu poslije promašaja.

MICHAEL PORTER JR. Vs. GRANT WILLIAMS FIGHT. https://t.co/IaOosTR8Ol — Hoop Central (@TheHoopCentral)November 29, 2026

Sudije i saigrači su ekspresno utrčali između njih dvojice, spriječili eventualnu eskalaciju sukoba i novi haos. Poslije nekoliko minuta su otišli da pogledaju snimak i donijeli solomonsku odluku – podijelili su tehničku grešku obojici. Dakle, bez isključenja.

Bivši saigrač Nikole Jokića je dobro prošao u toj situaciji, pošto je on inicirao sukob. Na kraju je ubacio 23 poena (4/7 za tri) i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu Netsa u Šarlotu (118:116).

Vidi opis Bivši saigrač Nikole Jokića napravio haos u NBA: Tuča usred utakmice, sudije ih razdvajale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:40 Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)