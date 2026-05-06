Bivši saigrač Nikole Jokića i dalje ne može da prežali trejd Denvera - Majkl Porter Džunior oglasio se o ispadanju tima iz Kolorada u prvom kolu plej-ofa

Izvor: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@OneNightwithSteiny

Denver i Nikola Jokić neočekivano rano završili su takmičenje u plej-of fazi NBA lige. Ispadanje tima iz Kolorada bila je izuzetna prilika i za bivšeg igrača ovog tima Majkla Portera Džuniora da još jednom likuje zbog rezultata ekipe. Nakon što je trejdovan tokom ljeta, čini se da i dalje nije prežalio odlazak iz tima, pa je javno riješio da otkrije da nije imao snage da navija za bivše saigrače.

"Da sam bio tamo, mislim da bi to bilo malo drugačije. Bilo je čudno, svakako. Razgovarao sam s njom (pokazuje na voditeljku Selin Pauel) ranije i rekao: 'Nekako se osjećam kao hejter, pomalo.' Gledam seriju i razmišljam - to su moji momci u timu, želim da im ide dobro", rekao je Majkl Porter Džunior o ekipi Denvera.

Vidi opis "Nisam mogao da navijam za Denver": Majkl Porter opleo po bivšem klubu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

A onda je nastavio u ne baš prijateljskom tonu: "Ali ne mogu u potpunosti da navijam za njih jer su me trejdovali. I onda je to čudan osjećaj, jer se osjećam kao hejter, iskreno", rekao je bivši košarkaš Denvera.

Denver je imao velike planove, a na kraju je vrlo rano završio takmičenje u plej-of fazi najjače lige na svijetu. Tim Dejvida Adelmana poražen je od Minesote, utisak je vrlo lako, što je dodatno ostavilo gorak ukus na sezonu ekipe iz Kolorada. Ostvareni rezultat svakako nije bio onaj koji se priželjkivao, s obzirom na to da je tim u minuloj sezoni prošao makar u drugo kolo plej-ofa.

Vidi opis "Nisam mogao da navijam za Denver": Majkl Porter opleo po bivšem klubu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kako bi se ostvario uspjeh iz 2023, u Denveru su riješili da promijene tim, a kao posljedica toga i Majkl Porter Džunior bio je zamijenjen. Bivši igrač Denvera sad igra u Bruklinu, tvrdi da mu je u novoj sredini sjajno, a ujedno se i ne libi da "pecne" bivšu ekipu i pozove se na činjenicu da je sa njim u timu uspjeh bio nešto bolji.

Majkl Porter Džunuor u tekućoj sezoni je ubacivao 24,2 poena, imao je i 7,1 skok, odnosno tri asistencije i 1,1 ukradenu loptu. Statistika je znatno bolja nego prije godinu dana kad je za 33,7 minuta ubacivao 18,2 poena, imao je i sedam uhvaćenih lopti i 2,1 podijeljenu loptu.