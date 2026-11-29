Džanan Musa se sjetio Edina Avdića i pričao je o svom odnosu sa njim i uspomenama koje ima na svog prije svega prijatelja.

Izvor: Instagram/xos_chat/MN Press

Džanan Musa je trenutno glavna tema jer se bori KS Bosne i Hercegovine da zaigra u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket, a nedavno se u podkastu „X&O's“ kod Miloša Jovanovića prisjetio Edina Avdića. Pročitao mu je domaćin jedan citat prerano preminulog Avdića o njemu, što je raznježilo Musu.

Ispričao je kako je imao poseban odnos sa kultnim komentatorom i novinarom, dugo godina saradnikom MONDA. Naglasio je da je Edin Avdić za njega bio mnogo više od novinara.

„Ne mogu da ti opišem koliko si me zatekao ovim svim. Kada pričam o Edinu, ja ne mogu da pričam o njemu kao nekom komentatoru i kao nekom ko je volio košarku. Ja Edina znam toliko dugo i toliko smo se puno družili. Sjećam se nekih posljednjih momenata kada smo sjedili upravo ovdje u 'Kraun Plazi' i razgovarali o svemu. Nikad nisam mogao da slutim da će to da bude zadnji razgovor koji imamo“, rekao je Džanan Musa.

"Plakali smo danima"

Vidi opis Džanan Musa o Edinu Avdiću: "Plakali smo, nisam mogao da slutim da nam je to posljednji razgovor" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Naglasio je da je emotivno podnio odlazak svog prijatelja i da je osjetio isti šok kao kada mu je saopšteno da je prerano preminuo Dejan Milojević.

„Stvarno si me ostavio bez teksta ovom sad rečenicom, ali ono što mogu da kažem je da smo plakali dosta. Jedno tri-četiri dana nismo mogli da dođemo sebi. Ja i moja porodica smo jako vezani za njega. Kad se sve to desilo, negdje nisam mogao da vjerujem. Znate one neke vijesti kada dobijete, da vas toliki neki šok obuzme da tijelo utrne. I to se meni desilo sa njim. Nešto slično kao i sa Dejanom Milojevićem. To su ta neka dva osjećaja gdje nisam mogao da dođem sebi po par dana“, dodao je Musa.

Sadašnji košarkaš Dubaija, a bivši NBA igrač i član Real Madrida ispričao je ponešto i o košarkaškim razgovorima sa Avdićem.

"Negdje kada sa porodicom pričam mi smo toliku sreću imali da je on bio među nama i da nam je pokazao taj put i ljubav prema košarci. Ja i on smo znali da pričamo o igra tipa Donji Vakuf i Bihać. I on govori: 'Jesi vidio kako...' Pa druže, kako rekoh stigneš sve to da vidiš? 'Šta ću kad ja to volim, ja sam zaluđen s tim.'", ispričao je Musa.

(MONDO)

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