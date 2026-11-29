Rio Ferdinand imao je susret sa Novakom Đokovićem i o tome se oglasio na društvenim mrežama, nahvalio je Srbina.

Izvor: Printscreen/Instagram/rioferdy5

Novak Đoković odmara i uskoro će početi pripreme za novu sezonu. Nije se ova sezona završila onako kako je želio, nije uspio da ode na Završni masters u Torino, ali će učiniti sve da ispuni svoje želje i ciljeve za 2027. godinu. U pauzi se susreo i sa legendarnim fudbalerom Mančester junajteda. Rio Ferdinand se zbog toga oglasio na Instagramu.

„Šampion Novak Đoković. Najveći sportista svih vremena? Lebron Džejms, Leo Mesi, Tajger Vuds... Đoković je tu u centru tog razgovora“, napisao je Ferdinand na društvenim mrežama.

Vidi opis Rio Ferdinand: "Da li je Novak Đoković najveći sportista svih vremena?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nekada je igrao Rio u tandemu sa Nemanjom Vidićem, a sada je oduševljen njegovim sunarodnikom.

"Da ostaneš na vrhu skoro dvije decenije, da se takmičiš sa različitim generacijama i da još uvijek pobjeđuješ. Mentalitet, disciplina, dugovječnost. Ništa osim poštovanja", napisao je Ferdinand.

Da li je ovo najava velikog intervjua?

Rio Ferdinand ima svoj podkast i tamo su gostovali mnogi ljudi iz svijeta sporta, uglavnom iz fudbala. Mnogi fanovi su ispod te objave sa Đokovićem ostavljali komentare i pitali Ferdinanda da li je ovo najava intervjua sa Novakom.

Nije Rio nikome odgovorio, mada je vrlo moguće da je upravo ovo bila najava toga. Čeka se zvanična potvrda.

BONUS VIDEO:

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(MONDO)