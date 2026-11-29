Nekadašnji košarkaš Milutin Alekisić istakao je da smatra da Crvena zvezda i Partizan moraju da omoguće svojim košarkašima da se odazovu u svakom momentu nacionalnom timu Srbije.

Izvor: Youtube/ UNA televizija

Reprezentacija Srbije igra sa Italijom u „Pioniru“ u evroligaškom sastavu sa deset novih košarkaša na raspolaganju, a o tome je pričao i Milutin Aleksić u emisiji „Sportuna“. On je na pitanje da prokomentariše izjave trenera Partizana i Crvene zvezde, kao i nastupe Košarkaškog saveza Srbije, naglasio da interesi reprezentacije treba uvijek da budu na prvom mjestu.

„Ali složićemo se u jednom: ipak se nacionalni interesi trebaju itekako stavljati kao prioritet. Moram da kažem svoje mišljenje nevezano od ove situacije. Svako, naravno, i ti si lijepo to rekao, brani svoj teren. Ali s druge strane, ja mislim da prije svega savez i sami klubovi moraju u startu da pripreme trenere, bilo koje oni bili nacionalnosti, da stvarno odziv ka reprezentaciji, po mom dubokom uvjerenju, mora da bude prioritet. U svakom meču“, rekao je Milutin Aleksić.

Naglasio je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Budućnosti, Hemofarma i PAOK-a da u svakom momentu, bez obzira na to ko je u Košarkaškom savezu, igrači moraju da se odazivaju reprezentaciji.

„Dobro, ja evo kažem moje mišljenje, nevezano ko bude u Košarkaškom savezu i nevezano ko bude u klubovima. Moje mišljenje je vrlo jasno – da igrači moraju da se odazivaju reprezentativnim obavezama u svakom trenutku“, dodao je on.

"Samo Lazar Stefanović je pozitivna stvar"

Vidi opis Milutin Aleksić: "Vrlo je jasno, igrači moraju svaki put da se odazivaju srpskoj reprezentaciji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Una/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: TV Una/Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: UNA TV/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/ UNA TELEVIZIJA/Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/YouTube/OzbiljnoNeozbiljni Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Una TV / screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Vidjeli smo da Srbija nije imala šanse u meču sa Litvanijom, koja je bila mnogo kompletnija i spremnija za meč koji je rutinski dobila. Jednostavno, ovaj sistem i raspored su nepravedni po mišljenju Aleksića.

„Nekoliko puta sam davao izjave i moram da ponovim da je ovaj prozor, ili ove kvalifikacije, kako ih mi nazivamo, totalno nepravedna stvar za sport. Apsolutno ne idu na završnicu takmičenja najbolje ekipe, nego one ekipe koje su u tom momentu imale raspoložive igrače. To nije alibi za srpsku reprezentaciju, ali ja moram uvek tako da krenem svoja izlaganja o ovim prozorima.

S jedne strane mi je jako drago da vidim neka nova lica i da se upoznamo sa njima. Ali to je jedina pozitivna strana koju ja vidim u ovim prozorima. Pa se odjednom i pojavi jedan Lazar Stefanović, gdje onako vidimo jedan talenat, potencijal, 2002. godište momka.

Sve ostalo vidim kao jednu vrlo negativnu stranu. Prije svega što nemamo najbolje reprezentativce u sastavu, što imamo jednog sa opravdanjem nervoznog selektora koji ne može ništa tu da popravi, koji proba da izvuče jedan maksimum“, rekao je Aleksić.

Milutin Aleksić Izvor: Youtube/UNA TELEVIZIJA

(MONDO)