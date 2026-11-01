Milutin Aleksić detaljno je analizirao probleme u igri Partizana i posebno je istakao trojicu košarkaša.

Izvor: Printscreen/YouTube/UNA Televizija/MN Press

Partizan se iz duple evroligaške nedjelje vraća sa dva poraza. Nije uspio da dođe do brejka na gostovanjima Asvelu i Žalgirisu. O svemu tome je pričao Milutin Aleksić koji je analizirao dešavanja u redovima crno-bijelih.

"Partizan je poslije derbija, gdje je odigrao sjajno, imao dva teška gostovanja. Asvel jeste izmijenio ekipu pred početak Evrolige, ali je i dalje jedna neugodna ekipa koja igra na koš više. Partizan je uspio da smanji te poene na pristojnu brojku, ali nije uspio u napadačkom smislu da valorizuje to i da ode sa jednom većom zalihom u tom meču, bio je sličan meč kao Zvezda-Asvel. Non-stop rezultatska klackalica, s tim da je Partizan imao i 11 poena prednosti u jednom momentu", rekao je Aleksić u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji.

Vidi opis Milutin Aleksić kritikovao četvoricu igrača Partizana: "Njega je Penjaroja kaznio, vidjeli ste" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posebno je istakao Karlika Džounsa i Luku Vildozu. Kritikovao je malo i Argentinca.

"U tom meču se pokazao Karlikov umor. Vidi se da ekipe bacaju akcenat na zaustavljanje Džounsa, imao je slabe procente iz igre i izgubljene lopte. Vildoza se kasno 'upalio'. Podsjeća me na dobar, stabilan dizel motor koji radi posao kada upali, ali mu dugo treba da upali na recimo -20. E, to je Vildoza. Partizan mora da insistira da bude brži i aktivniji u tim svojim idejama, on je kreator. Nije Pajola, iako je imao i on dobar meč sa 7 asistencija. Najveća greška je u tome što Vildoza mnogo ležerno ulazi u meč. Ne znam da li stičeš taj utisak, kao da će meč da traje dva i po dana. Treba Partizanu brži Vildoza, sjajan je bio u drugom poluvremenu, pogodio važne šuteve. Ali, tada kada je Partizan imao probleme sa Karlikom, Vildoza se nije na vrijeme uključio."

Šta je sa slobodnim bacanjima?

Vidi opis Milutin Aleksić kritikovao četvoricu igrača Partizana: "Njega je Penjaroja kaznio, vidjeli ste" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Aleksić je istakao da se primjećuje nedostatak Tonjea Džekirija i da Žofri Lovernj ne može da igra na evroligaškom nivou.

"Moramo da krenemo od onoga što je glavno, a to je da Partizan ima dva nova igrača. Imamo tu Džekirija. Fali, brz je, mobilan, ima evroligaško iskustvo. Imamo i Lovernja koji je jako trom ove sezone, ne može da prati evroligaški nivo. Posebno u kontinuitetu. Može da bljesne u nekom momentu. Zakucavanje preko Bolomboja, udara mu Bolomboj rampu i pokreće kontru. Lovernj mora da bude iskusan, da se 'ne loži' zakucavanjima, nego da pogađa zicere. Ima problematičnih stvari, Partizan ima tu igrača koji se nije snašao, Olmen."

Partizan je protiv Asvela veoma loše šutirao slobodna bacanja, samo 57,1 odsto (12/21).

"Slobodna bacanja su ponavljanje, to može čovjek i bez košarkaške tehnike da nauči da pogađa. Jeste stvar koncentracije, malo i umora. Partizan je umoran upravo iz tih razloga, kada Karlika nema kao motora, ostali se troše u ostalim zadacima, zatim odbrana popušta. Partizan je protiv Asvela držao sve u svojim rukama na teškom gostovanju. Na tih desetak razlike su se desila tri teška šuta, Mils, pa Beson tešku trojku, pa Krauder onaj step-bek. Malo Partizan nije imao sreće iz ugla defanzive. U napadu je izostala kreacija, taj meč viner gen Karlika i onda je došlo do poraza."

"Očekivao sam više od Olmena, kao da se plaši"

Izvor: MN PRESS

Kajl Olmen je protiv Asvela igrao 10 minuta, bez učinka, dok protiv Žalgirisa uopšte nije ulazio u igru.

"Olmen je neko ko je očekivano, uz Tompsona, koji je morao da iskoristi te minute. Njega nema. To su minuti kada se nudi veći prostor kada je Karlik umoran. Ima talenat, pratio sam ga, ima momente kada djeluje kao rasni napadač. Podsjeća me malo na Vejler-Beba, taj nedostatak samopouzdanja. Napadački pričam, kao da je uplašen. Trener mora da radi na tome", ističe Aleksić.

Bivši igrač Crvene zvezde smatra da Penjaroja u Kaunasu nije ubacio Olmena zbog pedagoških mjera.

"Protiv Žalgirisa je izostao, mislim da je to pedagoška mjera. Partizan je protiv Asvela imao lijepu šansu da napravi brejk. Značiće povratak Vanje Marinkovića, ali je period vraćanja iz povrede diskutabilan. Ne znamo u kakvoj je formi, kakva je fizička sprema, šuterska. Uz sve to stoji upitnik, Vanji želim da se vrati i da bude ponovo onaj Vanja koji je nosio Partizan.

"Karlik je umoran, Penjaroja smirivao Stivensa"

Pogledajte 00:09 Đoan Penjaroja besan na Lamara Stivensa Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

U nekoliko navrata je Karlik Džouns protestovao kod sudija, tražio faulove, smatra da ga arbitri ne poštuju dovoljno.

"Ne bih rekao da je to. Ne može da se priča da ima kada ide, kada ne ide, da nema. Karlik je igrač koji traži kontakt. Kontakt u košarci ne podrazumijeva faul. Žalgiris kući igra na ivici faula. Ne mogu da kažem da neki nisu bili na ivici faula. Poenta je da Karlik osjeća umor, promašuje, posebno sa poludistance što je za njega tipično. Nosi ekipu od početka sezone, potrebna mu je pomoć u vidu Vildoze koji je bio energičniji."

Prokomentarisao je i situaciju u kojoj je trener Penjaroja imao žustar razgovor sa Stivensom na klupi.

"Pozitivno je da se Tompson probudio protiv Žalgirisa, Olmen je dobio pedagošku mjeru, nije skinut, da li je to poruka da mora jače. Imamo dobru energiju u Stivensu, mora da kontroliše samo energiju. Ne znam da li su ljudi primijetili momenat kada je Penjaroja smirivao Stivensa na klupi, jer ne umije da se obuzda i smiri. Penjaroji nije lako. Mora sa ovim igračima da izvuče maksimum, ali i da ih iskontroliše. Nije Partizan imao šanse protiv Žalgirisa. Penjaroja je realan trener, ne pravi euforiju kada dobija niti dramu kada gubi, ukazuje prave stvari. Međutim, ja moram da priznam da Partizan i dalje igra dobru košarku. Sa Asvelom nije imao sreće, dok je protiv Žalgirisa kvalitet presudio", zaključio je Aleksić.

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Pogledajte 04:21 Đoan Penjaroja Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)