Milutin Aleksić analizirao je igru Crvene zvezde i probleme koje je primuhetio u timu Ibona Navara.

Izvor: Printscreen/YouTube/UNA Televizija/MN Press

Crvena zvezda je izgubila prvi ovosezonski derbi. U Evroligi je poražena od Partizana poslije produžetka (85:82). Analizu dešavanja sa tog meča dao je bivši igrač crveno-bijelih Milutin Aleksić koji je najviše zamjerio igračima na pristupu i ulasku u meč.

"Mi uvijek moramo da se ogradimo od onoga šta je rekao Navaro igračima, a šta su igrači demonstrirali. Ne možemo otrovne strelice da šaljemo prema trenerima, ne ti i ja, nego publika generalno. Vidjeli smo da je izašla petorka koja treba da napravi višak faulova, da se ne bi vodeći igrači opteretili. Ja to uopšte nisam vidio. Da Zvezda napada lidera Partizana Karlika koji je sproveo u djelo sve što je zamislio. Ako je ideja da se rival iznenadi, mora to da se pokaže kroz strategiju, nisam to vidio. Čak i taj Vejler-Bab koji dobija minutažu, primio je tri-četiri koša lagano. Djelovalo je da ne radi ni to", počeo je Aleksić analizu u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji.

Imao je zatim riječi hvale na račun crno-bijelih i njihovu prikazanu partiju.

"Isto tako moramo da pohvalimo Partizan, afirmativni pristup, disciplinovana ekipa koja igra dobru košarku. Imali su skraćenu rotaciju, Penjaroja izvlači maksimum iz svakog pojedinca. Zvezda je stigla, vratila se, ali samo zato što je Partizan stigao umor i što nema rotaciju. Ne možemo da umanjimo to da je Zvezda bila odlučna, da se nije predala, uvijek je zasluženo kada ekipa dođe u egal."

Vidi opis Milutin Aleksić kritikuje Zvezdu: "Mnogo nediscipline, pogledajte šta rade Batler, Nvora i Vejler-Bab" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Tada je zastao i prebacio fokus sa odluke trenera da Ognjen Dobrić ne igra u derbiju.

"Ali, ja bih vratio jednu stvar sa početka. Zašto Dobrić nije bio u sastavu? Ne vidim da se tome daje značaj. Nema povrede, ja sam saznao da nema povrede i da je bila odluka Navara. To je po meni najlegitimnije pitanje, igrač sa najvećim iskustvom igranja derbija i nemate ga u sastavu. Znate da neće atmosfera da utiče na njega, naravno ne znamo kako bi odigrao, tako da su to stvari od kojih bih počeo."

"Zvezda ima talenat, ali nema disciplinu"

Vidi opis Milutin Aleksić kritikuje Zvezdu: "Mnogo nediscipline, pogledajte šta rade Batler, Nvora i Vejler-Bab" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Detaljno je analizirao probleme koje vidi u igri Crvene zvezde.

"Zvezda je ekipa koja ima jako puno talenta, ali ima i jako puno nediscipline u igri. Šta hoću da kažem? Da smo ušli u takvu situaciju da ima tri kreatora, ubjedljivo izraženo u odnosu na cijelu ekipu. To su Kris Džouns, Džared Batler i Džordan Nvora. I sva trojica su jako loši u defanzivi. Čak i Džouns koji s obzirom na godine to najbolje radi, jer ima brze ruke, izbija lopte, čini se da ulaže najviše energije. Batler je limitiran zbog svoje građe i svega."

Kritikovao je posebno Džordana Nvoru i Džareda Batlera.

"Onda imamo Nvoru, čini mi se da jedino može, a toliko puta se dešavalo da mu prođu igrači, kao na juniorskom nivou. Da dozvoli Stivensu da mu trči iza leđa, da mu Pajola u onako važnom momentu uzme loptu u zagrađivanju. Pajola to nije iskoristio, ali to je puka sreća. Batler se uz to mnogo dugo traži u napadu, jako su mu loša rješenja zaista. To nije onaj Batler sa dobrim rješenjima. On je skupo plaćen, doveden je za to."

Šta je sa Monekeom?

Vidi opis Milutin Aleksić kritikuje Zvezdu: "Mnogo nediscipline, pogledajte šta rade Batler, Nvora i Vejler-Bab" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Aleksić je potom fokus prebacio na Čimu Monekea i na njegov način igre u Zvezdi.

"Hoću da kažem vrlo važnu stvar, to zanima publiku mnogo. Moneke, poveže one tri trojke iz nekog dolaska i van svakog sistema, nije košarka koja može u kontinuitetu da donosi rezultat, to se sada vidi. Nisam vidio da je za Monekea odigrana niti jedna akcija, odnosno možda i jeste odigrana, ali nije sprovedena. "

Tvrdi da trener mora da pomogne Čimi.

"Postaje jedna vrsta obaveze Navara da usmjeri onu energiju i silu koju nosi sa sobom, da na pravi način iznese u utakmicama. A ne da se čeka momentum da pogodi tri nerezonska šuta. Čini mi se da je bio najbolji strijelac Zvezde do ove utakmice. On, Džouns i Nvora. Čima nije pogledao koš na meču. Možeš li da zamisliš da Karlik u Partizanu ne pogleda koš? Zvezda mora da ima veću disciplinu, imam utisak da se Karteru opet uvukla neka vrsta straha, nema osmijeh, ne uživa na terenu."

"Boldvin pao sa Jupitera"

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Ne dopada se Aleksiću način na koji igra Patrik Boldvin, dok je pohvalio Semija Odželeja.

"Ako moram da izdvojim najboljeg igrača u redovima Zvezde, to je bio Semi Odželej, bio je najduže u igri, ali je bio premoren, bukvalno nije mogao da hoda u određenim momentima, išao je šetajući u napad. Izundua nisam vidio da nešto nudi Navaru da bi igrao duže. Za Boldvina ne bih da pričam. On je u takvom tranzitu. I što bi neki rekli, ne želim da to bude moja izjava, ali kao da je sa Jupitera pao. Zaista tako djeluje. Mora da se edukuje i da uhvati priključak evropske košarke. Ima tijelo, ali to nije funkcionalno za neke velike rezultate."

"Batler to ne prepoznaje"

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Pričao je o posljednjem napadu u produžetku kada je Batler ostavio loptu Krameru jer nije mogao da nađe rješenje.

"Tu se vidi stanje Zvezde o kom pričamo, da Batler ne prepoznaje da neće praviti faul na njemu. Da objasnim malo gledaocima, ulazimo u neku užu specijalnost da tako kažem. Na tri razlike većina trenera traži faul, da bi stavili igrača na bacanje i onemoguće šut za tri poena i eventualno izjednačenje. Ne prepoznaje da se ne pravi faul, a ima 17 sekundi, na njegovu brzinu tu je moglo da se iskoristi četiri-pet sekundi, da ne zvučim kao naknadna pamet, ali je tako. Odete na dva poena, imate 11 sekundi da opet faulirate igrača Partizana, da imate loptu sa strane. Zvezda to ne prepoznaje i gura onaj vruć krompir Krameru koji nije stigao da izbaci šut, totalna krivica Batlera."

Kritikovao je potom i Nika Vejlera-Baba i njegove probleme koje je primetio.

"Sjećam se da su Nejpira prozivali rano, već vidim da se pali alarm kod Vejler-Baba, toliko šanse, prostora, podrške sa tribina. I pored promašenih šuteva, deluje preplašeno. Vidim da je došao sa malo više kilograma. Očekivao sam da će da se steše kako sezona bude odmicala, ali to nije bolje. Ne treba više da maskiramo priču. Djeluje da nema samopouzdanje u napadu. Navaro mora da poradi na tom segmentu ili da se okrene ka novoj soluciji."

Izvor: MN PRESS

Na kraju je spomenuo i Džonatana Motlija i Ebuku Izundua.

"Zvezda je ozbiljna sredstva izdvojila za Motlija, jurila ga je dvije-tri godine, bila je u sukobu i sa Hapoelom oko njega. Pa se ispostavilo da nije igrač koji odgovara trenutnim ambicijama Zvezde. Možda mu treba period adaptacije, možda nešto klikne. Izundu je lošiji nego prošle sezone", zaključio je Aleksić.

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