Milutin Aleksić pričao je pohvalno o igri Partizana i o načinu na koji je trener Đoan Penjaroja formirao tim.

Izvor: Printscreen/YouTube/UNA Televizija/MN Press

Partizan je u prvom vječitom derbiju pobijedio Crvenu zvezdu poslije produžetka (85:82). Tako se izjednačio sa najvećim rivalom na tabeli Evrolige i oba tima sada imaju skor 4-3. Poslije svega viđenog u Areni je Milutin Aleksić analizirao posebno i crno-bijele.

"Hajde da se vratimo na pobjednika, zaslužuju da se afirmativno priča o Partizanu. Ono što je za moj pojam vrednovanja u košarci je da igrač utakmice nije Karlik Džouns nego Kevarijus Hejs. To je čovjek koji je odradio nenormalan posao u odbrani, promijenio je igru. Dugo nisam vidio igrača da u oba pravca igra tako. Zagrađivao, onemogućio puno dobrih skokova igračima Zvezde, kupio važne lopte, igrao jedan na jedan. Imao dva defanzivna posjeda u ključnim momentima, za mene je apsolutni igrač utakmice", rekao je Aleksić u emisiji "Sportuna" na "UNA televiziji".

Vidi opis Milutin Aleksić: "Partizan je nadmudrio Zvezdu u derbiju, Karlik nije igrač utakmice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Pohvalio je posebno Đoana Penjaroju i način na koji je spremio meč, a prije toga je kritikovao njegovog kolegu Ibona Navara.

"Partizan je fenomenalno spremio meč, ima radilice, Lakića, Tanaskovića koji nije briljirao i koji se tek razvija. Smatram da Zvezda i Partizan nemaju i ne treba da imaju neka nerealna očekivanja da je fajnal-for realnost. Tanasković ima neke minute, promašaje, faulove, ispadanje lopti. Uprave i sportski menadžment treba da istrpe igrače poput Tanaskovića i Đurišića. Sjetite se da je i Dobrić tako počeo i Kalinić, da ga ne spominjem. Košarka nije u segmentu samo poena, već i energije i svega."

"Pajolina trojka nije bila težak šut"

Pogledajte 00:25 Trojka Pajole za pobedu Partizana u derbiju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Posebno je pričao o momentu koji je riješio meč, kada je Alesandro Pajola pogodio trojku. Smatra da je Partizan dobro "pročitao" tu situaciju.

"Pajolina trojka je došla poslije jednog dobrog protoka lopte. Karlik je udvojen, Lakić je odradio taj ekstra pas. Ono nije težak šut da se razumijemo. Nije uzet težak šut, praktično je ostavljen sam i treba to pogoditi. Veliki ulog, velika utakmica. Mislim da Pajola ima mnogo boljih stvari od tog samog šuta. Čini mi se i zasluženo. Od početka pričamo kako to nije neki vrhunski igrač, ali radi strašan posao. Skroman dečko, vrlo posvećen rezultatu, ekipi, svim svojim kapacitetima. Nekako postaje miljenik publike. Bila mu je tu i familija."

"Partizan je nadmudrio Zvezdu"

Vidi opis Milutin Aleksić: "Partizan je nadmudrio Zvezdu u derbiju, Karlik nije igrač utakmice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Govorio je nekadašnji igrač Crvene zvezde i o situaciji iz produžetka. Crveno-bijeli su imali 17 sekundi da organizuju napad za izjednačenje. Mnogi su očekivali da će Partizan da pravi faul, ali je Penjaroja odlučio da se brani napad. Na kraju je isteklo vrijeme i nisu uputili ni šut ka košu.

"Partizan je nadmudrio Zvezdu u tom posljednjem napadu u produžetku. Da li je bilo improvizovano ili osmišljeno, ja to ne znam iz ove perspektive. Ono što sam vidio i što mogu da kažem jeste da je Partizan ispao mudriji u tom izboru."

"To je uvijek mačka u džaku"

Na kraju je pričao i o pojačanjima koje je Partizan doveo - Antoniju Rivsu i Robertu Frenksu.

"Mislim da će biti dobra pojačanja, ali to može da se uporedi i sa Boldvinom. Kada imamo igrače koji nemaju istoriju igranja u Evropi, kamoli u Evroligi, uvijek postoji neka rezerva, to je proces prilagođavanja i edukacije na evropsku košarku. Gledaoci treba da razumiju da se evropska košarka igra na totalno drugačiji način. Hoću da pripremim navijače da šta god Zvezda i Partizan dovedu u narednom periodu, a da nema pedigre sa ovog tla biće uvijek mačka u džaku. Ne zna se šta će na kraju da ispadne", zaključio je Aleksić.

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