Džabari Parker otvorio dušu o odlasku iz Partizana: "Dani su mi bili mračni, imao sam duhovno iskustvo"

Džabari Parker je objasnio šta se sve dešavalo u Partizanu i zašto je na kraju došlo do raskida saradnje i odlaska.

Izvor: MN PRESS

Džabari Parker više nije igrač Partizana. Konačno su dvije strane pronašle zajednički jezik i došlo je do raskida saradnje. Priča koja je bila mučna i za igrača i za klub. Šta se dogodilo, šta je sve pošlo po zlu, objasnio je nekadašnji drugi pik sa NBA drafta.

"Prošle godine, kada je bio dan za medije, neko me je pitao šta očekujem od čitavog iskustva, odgovorio sam da će za mene to da bude duhovno iskustvo. Tako sam se osjećao tada i tako se sada osjećam. Za mene duhovno iskustvo podrazumijeva dušu i sposobnost da nađeš odgovor kada stvari ne idu najbolje. U tom smislu sam mnogo dobio iz svega kroz šta sam prošao. Nikada nijednu situaciju ne posmatram kao nešto negativno, već kao šansu za lični razvoj. Napredovao sam u oblastima u kojima nisam ni mogao da zamislim da ću napredovati. Iznenadilo me je što se nije završilo kako sam očekivao, ali ću zauvijek biti zahvalan na tom iskustvu", rekao je Parker za "Sport klub".

Željko Obradović je u njemu vidio idealno pojačanje i dok je iskusni stručnjak bio u Partizanu, Džabari je dobijao šansu. Od dolaska Đoana Penjaroje se situacija promijenila. Sklonjen je i Španac ga nije vidio kao igrača koji može da pomogne.

"Ne bih rekao da je iko kriv, pričamo o timu na kraju krajeva. Postoje stvari koje sam ja mogao da uradim bolje, kao što postoje stvari koje su svi mogli bolje da urade. Kada preuzmeš obavezu, treba da istraješ, znao sam da postoji iskušenje da se odustane kada stvari nisu išle dobro. Ali, onda su se dogodile neke stvari sa trenerom, odlučio je da podnese ostavku. Zašto? To je na njemu da objasni, važno je da to bude jasno. Nikad meni nije objasnio svoju odluku, ali sam imao razgovor sa njim i čovjek je koji uživa poštovanje. Bio je jedan od razloga zbog kojih sam žeio da dođem u Partizan i da prihvatim izazov. Rizikovao je sa mnom, ja sam rizikovao sa njim, ta uzajamna obaveza mi je bila bitna. Iznenadio me njegov odlazak, a onda je sve počelo da se urušava."

"Ne znam zašto su navijači bili ljuti na nas"

Jedna od situacija o kojoj je pričao bila je u momentu kada je klub potvrdio odlazak Željka Obradovića, a navijači su došli ispred Arene i nastao je haos posle treninga.

"Iznenadilo me je kada smo vidjeli oko 2.000 navijača ispred naše dvorane, imali su cigle, utrčali su, provalili u objekat i prijetili su nam. Ja dolazim iz drugačijeg okruženja, kada neko provali u nečiju kuću, kada izbije nasilje, kada se pojavi oružje, takve stvari mogu da probude posttraumatski stres, zato je za mene to bilo veoma intenzivno. Nisam znao šta da radim, vratili su mi se neki raniji stresovi i traume. Kako da igraš kada su ljudi tako besni? Ja dolazim iz Amerike, ovo je Srbija. Srpska kultura je takva, prošla je kroz mnogo ratova, ljudi su ovde mnogo čvršći. Možda nisu imali namjeru da nas ugroze, ali ja nisam navikao na takvu vrstu nasilja na radnom mestu."

Nastavio je da priča o tom detalju.

"Ne znam zašto su navijači to uradili i zašto su bili ljuti na nas. Nismo bili krivi za odlazak trenera. Željko zna zašto je uradio ono što je smatrao najboljim za sebe, odrastao je čovjek, ima pravo da odlučuje i nikome ne duguje objašnjenje. Onda smo počeli da gubimo mečeve pod pritiskom cijelog tog ludila. Zašto bi neko dolazio na mečeve samo da bi gađao igrače? Da li hoćete da pobijedimo ili dolazite očekujući najgore, sa unapred donesenom odlukom da ćete nekoga gađati, to me je povrijedilo."

"Ne znam zašto sam ispao iz ekipe"

Od kada je Penjaroja preuzeo tim bilo je jasno da Parker neće imati ulogu u timu.

"Imao sam povredu pete, pauzirao sam nedjelju dana, pa sam se postepeno vraćao u ekipu na treninzima. Onda mi je u jednom momentu trener rekao da neću učestvovati u nastavku treninga i da odem na bicikl. Pravio sam neke greške jer sam bio van tima neko vrijeme, uvedene su neke nove akcije i očekivao je da ću odmah da ih savladam, zato mi je rekao da odem na bicikl. Umesto da razgovara sa mnom, rekao mi je da ću ostati u Beogradu i zato nisam išao u Minhen, tada sam saznao da sam ispao iz rotacije i bio sam odvojen od ekipe, ne znam zbog čega. Tim u ovom momentu igra dobro i želim da tako ostane, ne želim nikoga da povrijedim ovim što pričam, to što neko drugi ima dobre rezultate, meni ne oduzima ništa, u timu su neki momci koje i dalje cijenim i navijam za njih. Treneru Penjaroji želim sve najbolje, razumijem da mora da donosi odluke kao trener."

I sam Penjaroja je javno rekao da je Parker nespreman, a Džabari tvrdi da ga je to pogodilo.

"Rekli su da nisam u formi i da moram da radim na fizičkoj spremi, trener je to javno rekao i smatram da takve stvari ne bi trebalo da se rade. Kada si dio tima, štitiš svoju ekipu, zaboljelo me je. U prošlosti smo imali uspjeha u zajedničkom radu, oslanjao se na mene, pomogao sam i ja njegovoj karijeri. Zapravo, pomogli smo jedan drugom zahvaljujući uspjehu. Zato mi je bilo neprijatno kada je novinarima rekao da nisam u formi i da moram da ostanem van tima, mislim da je bilo lično i osjećam da me nije zaštitio. Radio sam određena testiranja, ta priča o fizičkoj spremi nije imala smisla, jer su rezultati bili isti kao ranije. Pričam o provjeri težine, procenata masti, fizičku spremu, postoje rezultat, imam dokumentaciju koja pokazuje da su vrijednosti bile iste, praktično je isto tako bilo i u Barseloni. Više bih volio da su mi jednostavno rekli da sam ispao iz rotacije, da je odluka trenera, lakše bih to prihvatio. Nije pošteno prema meni, kada nekoga optužuješ za nešto, moraš da budeš precizan."

"Čekao sam da me uključe u ekipu"

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Parker je dio prošle sezone proveo u Huventudu na pozajmici i kako kaže očekivao je da će ga Partizan vratiti u tim za tekuću sezonu.

"Moja odgovornost je da ostanem posvećen obavezama koje sam preuzeo, bio sam spreman da dam maksimum. Počeli smo sa medicinskim pregledima i testiranjima, pitao sam kada počinju treninzi, nije bilo rasporeda za mene. Čekao sam da me ponovo uključe u ekipu. Imao sam utisak da su još prije mog dolaska odlučili da neću igrati i to je u redu, ali sam žeio da pokažem sebi da sam bi posvećen do kraja. Otac mi je govorio da nikada ne treba da odustajem, znao sam da će biti teško i htio sam da dokažem da mogu da izdržim, na kraju nije uspjelo. Nisam dobio priliku, odlučili su da me ne uključuju u rad ekipe. Ipak, želim da kažem da nisam odustao i da sam ostao dosledan. Dani su mi bili mračni. Išao sam u dvoranu na trening, pa se vraćao kući. Volio bih da sam dobio još jednu šansu."

"Želim da pokažem svoj talenat"

Pričao je Džabari i o raskidu saradnje i kako je došlo do zajedničkog jezika.

"Razgovarali smo i ranije, ono što mi je tada ponuđeno nije imalo smisla, a kada nema smisla, moja obaveza je da nastavim da radim. Važno mi je što sam poslije dva mjeseca, tokom kojih sam radio iste stvari, postao bolji čovjek i bolji košarkaš. Vrijeme je da to iskoristim negdje drugo i da pokažem svoj talenat."

Upitan je i gdje će da nastavi karijeru.

"Ljudi koji su bili u Barseloni, dok sam ja bio tamo, više nisu u klubu. Zato nemaju nikakvu obavezu da me vrate, postoji šansa da se vratim u Huventud, jer samo tamo imali uspjeha. Gdje god da odem, daću sve od sebe, jer nikada nisam iznevjerio svoje principe i nisam upirao prstom u druge. Samo želim da ljudi čuju moju stranu priče."

"Poznajem Rivsa, pričao sam sa njim"

Parker je pričao i o sadašnjem timu Partizana i odnosu sa saigračima. Spomenuo je i novo pojačanje Antonija Rivsa.

"Ima momaka koje poznajem. Rivs je išao u istu srednju školu kao ja, stariji sam od njega, pa sam ga gledao, igrao je za tim mog oca. Kada smo pričali nisam mu rekao odmah 'Pogledaj šta su meni uradili, nemoj da dolaziš ovdje'. Ne, nisam to uradio. To što se nešto meni dogodilo, ne znači da će se isto desiti i njemu. Želim da izvuče maksimum iz svog iskustva i isto želim svim momcima u timu, svoje probleme nikada nisam prenosio na druge. Uvijek sam saigrače pitao da li mogu nekako da im pomognem. Stivens i ja smo mnogo razgovarali, pružio sam mu podršku dok je imao povredu palca i pričao da nastavi da igra košarku i da ima mnogo toga da ponudi ekipi. Navijačima želim da nastave da podržavaju klub, po dešavanjima sa početka sezone klub bi trebalo da ide u dobrom pravcu i želim im uspjeh. Ne želim da ulazim u rasprave koje nemaju kraja i međusobna prepucavanja, nije to važno."

(Sport klub/MONDO)

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