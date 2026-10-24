Ostoja Mijailović: "Džabari Parker je plaćen 5.000.000 evra, ali jednu važnu stvar niste razumjeli"

Ostoja Mijailović je istakao da je Džabari Parker morao da ode da bi stiglo novo pojačanje, a govorio je i konkretno o novcu koji mu je isplaćen.

Izvor: Printscreen/X/Penya1930/MONDO/Stefan Stojanović

Partizan je raskinuo ugovor sa Džabarijem Parkerom, a sada smo dobili i zvanične informacije o dogovoru crno-bijelih sa svojim dojučerašnjim krilnim centrom. Parker je došao kao veliko pojačanje prošle sezone, ali je nakon nekog vremena sklonjen iz tima i dugo se tražilo rješenje kako da napusti klun.

Na kraju je došlo do sporazumnog raskida najvećeg ugovora u istoriji Partizana i crno-bijeli su uspjeli da ne isplate celu platu američkom krilnom centru i nekadašnjoj NBA zvezdi.

"Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time riješili veoma zahtjevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rješenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe.

Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u cijelosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo isplatu približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dvije ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmjere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili značajnu uštedu u odnosu na punu vrijednost ugovora", rekao je za "Mocart sport" Ostoja Mijailović.

"Čekali smo Parkerovu licencu"

Istakao je Ostoja Mijailović da nije samo novac bio problem sa Džabarijem Parkerom, već da je on morao da ode da bi se registrovao novi košarkaš.

"Postoji važna okolnost koju mnogi nisu razumjeli: dok je Parker bio registrovan, nismo imali slobodnu licencu za registraciju novog igrača. Njegov odlazak bio je preduslov da registrujemo pojačanje. Dakle, nije bilo dovoljno samo obezbijediti novac i pronaći igrača — morali smo prvo da riješimo postojeću situaciju."