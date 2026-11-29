Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa ubijeđen je da će reprezentacija Srbije da obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo u košarci.

Izvor: MN PRESS

Ko će na Svjetsko prvenstvo u košarci? Turska je već obezbijedila plasman, a na preostala dva mjesta trenutno se nalaze Srbija i Italija sa skorom 6-3, Litvanija ima 5-4, Island 4-5, dok je Bosna i Hercegovina posljednja sa 3-6. U „Pioniru“ ekipa Dušana Alimpijevića dočekuje Italijane (19h), dok sat vremena ranije Litvanci gostuju u Sarajevu, a pred tu utakmicu je govorio selektor Dario Đerđa.

„Mi smo na posljednjem mjestu trenutno, imamo teorijske šanse, ali moramo da budemo realni. Mi smo mala zemlja, naravno da nećemo odustati dokle god postoje šanse, ali treba reći kako je realno stanje. Srbija i Italija imaju najviše šanse da odu na Mundobasket. Litvanija se pojačala sa dvojicom igrača iz Žalgirisa i imaju sada još moćniji tim“, rekao je Đerđa.

Najveći problem za tim Bosne i Hercegovine biće zaustavljanje Jonasa Valančijunasa, koji se priključio ekipi naknadno.

„Pričamo o čovjeku koji ima 15 godina NBA iskustva. Veoma je bitan, ali nije nam samo on u fokusu. Litvanija ima veoma dobar tim. Moraćemo da obratimo pažnju na njihov šut za tri poena i da im ne dozvolimo otvorene šuteve za tri. Ne želimo da im damo lake poene.“

"Musa je veliko pojačanje za nas"

Vidi opis Selektor Bosne i Hercegovine uvjeren u uspjeh Srbije: "Oni idu na Svjetsko prvenstvo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

I domaćin će biti pojačan, pošto će Džanan Musa biti dio ekipe za ovaj meč. Plaćeno je neophodno osiguranje.

„Pričao sam sa Džananom, njegova želja da igra za reprezentaciju nikada nije bila sporna. Nadam se da će nam dati neku novu dimenziju, posebno u napadu i kao lider ekipe. On nam je važan, ne samo za danas, nego za godine koje dolaze. Bitno je da je zdrav i da je tu da nam pomogne, kako u ovom meču, tako i u budućnosti“, zaključio je Đerđa.

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Pogledajte 02:18 Izjava selektora Dušana Alimpijevića pred utakmicu Srbija Italija Izvor: Tačno/Elena Paunović Izvor: Tačno/Elena Paunović

(MONDO)