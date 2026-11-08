Debakl "zmajeva" u polupraznom "Mejdanu": Češka demonstrirala silu u Tuzli!

Rukometaši Bosne i Hercegovine poraženi su od selekcije Češke u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine u tuzlanskom "Mejdanu".

Izvor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije ubjedljivog poraza u Sloveniji, "zmajevi" su u Tuzli ugostili selekciju Češke, koja je bila još ubjedljivija i koja je demonstirala silu u polupraznoj dvorani "Mejdan".

BiH - ČEŠKA 19:32 (7:13)

Poslije startnog vođstva BiH, za koji se pobrinuo Omer Mehmedović, Česi su već u 10. minutu vodili pet razlike (1:6) prvenstveno zahvaljujući golmanu Tomašu Mrkvi, koji je do tog trenutka sakupio pet odbrana.

Do skoro sredine prvog poluvremena, "zmajevi" nikako nisu uspijevali da pogode mrežu gostiju, tek u 14. minutu je pogodio Adin Faljić, a onda i Danijel Stijović, pa je razlika smanjena na podnošljivijih "minus četiri" (3:7).

Ipak, Česi su odgovorili brzom serijom od 3:0 i vratili prednost na maksimalnih sedam razlike u 20. minutu pa je selektor Damir Doborac pozvao minut odmora.

Održavali su gosti prednost bez većih problema u rasponu od pet do sedam golova, ali se na odmor u poluvremenu otišlo sa "minus šest" (7:13).

U prvih 10 minuta drugog poluvremena, BiH je bila u zaostatku od osam golova (10:18), a kada je u 44. minutu golman Mrkva pogodio sa svog gola mrežu "zmajeva", razlika je prvi put bila dvocifrena (10:20).

Već tada bilo je jasno da će Češka zabilježiti pobjedu u Tuzli.

Od tog trenutka u "Mejdanu" je postojao praktično samo jedan tim - Česi, koji su lagano podizali prednost do čak plus 14 (13:27) u 54. minutu, da bi BiH do kraja uspjela da smanji na konačnih minus 13 (19:32).

Interesantno, dvorana u Tuzli u nedjelju popodne bila je poluprazna, najviše 1.500 navijača došlo je da podrži izabranike Damira Doborca, koji imaju mnogo problema u organizacionom smislu, kao i sam Rukometni savez BiH.

Čak je direktor bh. reprezentacije Elmir Grabčanović izjavio da je uspjeh što su se "zmajevi" uopšte i okupili, a Doborac sam potvrdio da nije primio platu punu dvije godine.

Najefikasniji u gostujućem taboru bili su Tomaš Piroh i Matej Klima sa po četiri gola, dok su kod "zmajeva" Renato Čajić upisao pet, a Amer Šahinović dva gola manje.

BiH: Brkić, Čajić, Čolaković, Faljić, Hadžiavdić, Haseljić, Knežević, Mehić, Mehmedćehajić, Mehmedović, Perić, Radić, Šahinović, Semić, Soljić, Stijović.

ČEŠKA: Baumruk, Blaha, Bleha, Josef, Klima, Mizera, Mrkva, Nantl, Pacel, Piroh, Reih, Siroki, Skopar, Solak, Sterba, Uzek.







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(MONDO)