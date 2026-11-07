"Zmajevi" traže prvi trijumf u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo: "Budite naš osmi igrač protiv opasne Češke"

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju u tuzlanskom Mejdanu igra izuzetno važan meč drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine protiv selekcije Češke.
Nakon uvodnog poraza od Slovenije, bh. rukometaši žele pred domaćom publikom upisati prve bodove u kvalifikacionom ciklusu i popraviti poziciju na tabeli, posebno nakon šokantne pobjede Izraela u Celju. Iz tabora "zmajeva" poručili su da su svjesni težine zadatka, ali i odlučni da uz podršku sa tribina dođu do trijumfa.
"Poslije utakmice sa Slovenijom vratili smo se u našu zemlju, u Sarajevo gdje smo bili i okupljeni. Sada nam slijedi utakmica protiv Češke. Upoznati smo s reprezentacijom Češke, sa igračima, stvarno jedna odlična reprezentacija koja je dugo na okupu i sigurno da se ne smijemo opustiti. Moramo biti skoncentrisani do kraja, tražiti svoje šanse i upisati dva boda koja će nam stvarno dosta značiti", rekao je Amer Šahinović u izjavi za zvaničnu stranicu Rukometnog saveza BiH.
Atmosfera u tuzlanskom hramu rukometa mogla bi igrati presudnu ulogu u duelu protiv uigrane češke ekipe, koja je u prvom kolu savladala Izrael.
"Očekujemo stvarno veliku podršku naših navijača u Tuzli, kao što je to bilo i u dosadašnjim utakmicama kada smo igrali. Poslije Češke idemo na malu pauzu i nećemo se vidjeti do marta, kada se okupljamo za dvomeč s Izraelom. Ovom prilikom želim da pozovem naše navijače u Tuzlu, u 'Mejdan', u nedjelju protiv Češke da nam budu osmi igrač, da nas podrže i budu vjetar u leđa. Mejdan, čekamo vas", dodao je rukometaš Izviđača.
Susret između Bosne i Hercegovine i Češke igra se u nedjelju s početkom u 17.00 časova.
(MONDO)