logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" traže prvi trijumf u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo: "Budite naš osmi igrač protiv opasne Češke"

"Zmajevi" traže prvi trijumf u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo: "Budite naš osmi igrač protiv opasne Češke"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju u tuzlanskom Mejdanu igra izuzetno važan meč drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine protiv selekcije Češke.

"Zmajevi“ traže prve bodove: "Tuzla neka bude naš osmi igrač protiv opasne Češke" Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Nakon uvodnog poraza od Slovenije, bh. rukometaši žele pred domaćom publikom upisati prve bodove u kvalifikacionom ciklusu i popraviti poziciju na tabeli, posebno nakon šokantne pobjede Izraela u Celju. Iz tabora "zmajeva" poručili su da su svjesni težine zadatka, ali i odlučni da uz podršku sa tribina dođu do trijumfa.

"Poslije utakmice sa Slovenijom vratili smo se u našu zemlju, u Sarajevo gdje smo bili i okupljeni. Sada nam slijedi utakmica protiv Češke. Upoznati smo s reprezentacijom Češke, sa igračima, stvarno jedna odlična reprezentacija koja je dugo na okupu i sigurno da se ne smijemo opustiti. Moramo biti skoncentrisani do kraja, tražiti svoje šanse i upisati dva boda koja će nam stvarno dosta značiti", rekao je Amer Šahinović u izjavi za zvaničnu stranicu Rukometnog saveza BiH.

Atmosfera u tuzlanskom hramu rukometa mogla bi igrati presudnu ulogu u duelu protiv uigrane češke ekipe, koja je u prvom kolu savladala Izrael.

"Očekujemo stvarno veliku podršku naših navijača u Tuzli, kao što je to bilo i u dosadašnjim utakmicama kada smo igrali. Poslije Češke idemo na malu pauzu i nećemo se vidjeti do marta, kada se okupljamo za dvomeč s Izraelom. Ovom prilikom želim da pozovem naše navijače u Tuzlu, u 'Mejdan', u nedjelju protiv Češke da nam budu osmi igrač, da nas podrže i budu vjetar u leđa. Mejdan, čekamo vas", dodao je rukometaš Izviđača.

Susret između Bosne i Hercegovine i Češke igra se u nedjelju s početkom u 17.00 časova.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC