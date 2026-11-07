"Zmajevi" traže prvi trijumf u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo: "Budite naš osmi igrač protiv opasne Češke"

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju u tuzlanskom Mejdanu igra izuzetno važan meč drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine protiv selekcije Češke.

Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Nakon uvodnog poraza od Slovenije, bh. rukometaši žele pred domaćom publikom upisati prve bodove u kvalifikacionom ciklusu i popraviti poziciju na tabeli, posebno nakon šokantne pobjede Izraela u Celju. Iz tabora "zmajeva" poručili su da su svjesni težine zadatka, ali i odlučni da uz podršku sa tribina dođu do trijumfa.

"Poslije utakmice sa Slovenijom vratili smo se u našu zemlju, u Sarajevo gdje smo bili i okupljeni. Sada nam slijedi utakmica protiv Češke. Upoznati smo s reprezentacijom Češke, sa igračima, stvarno jedna odlična reprezentacija koja je dugo na okupu i sigurno da se ne smijemo opustiti. Moramo biti skoncentrisani do kraja, tražiti svoje šanse i upisati dva boda koja će nam stvarno dosta značiti", rekao je Amer Šahinović u izjavi za zvaničnu stranicu Rukometnog saveza BiH.

Atmosfera u tuzlanskom hramu rukometa mogla bi igrati presudnu ulogu u duelu protiv uigrane češke ekipe, koja je u prvom kolu savladala Izrael.

"Očekujemo stvarno veliku podršku naših navijača u Tuzli, kao što je to bilo i u dosadašnjim utakmicama kada smo igrali. Poslije Češke idemo na malu pauzu i nećemo se vidjeti do marta, kada se okupljamo za dvomeč s Izraelom. Ovom prilikom želim da pozovem naše navijače u Tuzlu, u 'Mejdan', u nedjelju protiv Češke da nam budu osmi igrač, da nas podrže i budu vjetar u leđa. Mejdan, čekamo vas", dodao je rukometaš Izviđača.

Susret između Bosne i Hercegovine i Češke igra se u nedjelju s početkom u 17.00 časova.

(MONDO)