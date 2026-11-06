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Cupara: "Dominirali smo, slobodno to mogu da kažem"

Cupara: "Dominirali smo, slobodno to mogu da kažem"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Golman Vladimir Cupara ponosan na igru Srbije protiv Estonije, nada se nastavku uspjeha u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Vladimir Cupara ponosan na igru rukometaša Srbije Izvor: MN PRESS

Golman rukometne reprezentacije Srbije Vladimir Cupara rekao je poslije pobjede nad Estonijom (39:18) da mu je drago što su "orlovi" kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine otvorili dominantnom utakmicom.

"Veoma mi je drago što smo kvalifikacije otvorili ovakvom utakmicom, u kojoj smo apsolutno dominirali, mogu to slobodno da kažem. Igrali smo dobro i u odbrani i u napadu, mislim da smo svi uživali u ovoj rukometnoj predstavi. Sa dva boda otvaramo kvalifikacije i želio bih da nastavimo ovako u svakoj sljedećoj utakmici, da igramo na ovom nivou", rekao je Cupara, a prenosi sajt Srpskog rukometnog saveza.

Šta sada slijedi Srbiji?

Srbija u drugom kolu Grupe 3 u nedjelju od 15 časova u Slovačkoj gostuje Ukrajini, a u grupi je još i Island.

Plasman na Evropsko prvenstvo koje će se početkom 2028. godine održati u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj obezbijediće po dvije prvoplasirane i četiri najbolje trećeplasirane iz osam kvalifikacionih grupa.



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Tagovi

Rukomet orlovi Srbija Evropsko prvenstvo kvalifikacije

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