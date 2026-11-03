"Zmajevi" realni pred meč sa Slovenijom: Prvi su favoriti grupe, ali se ne predajemo!

Rukometaši BiH biće u četvrtak (18.00) gosti selekcije Slovenije.

Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija Slovenije otputovala je u Koper, gdje će sutra (srijeda) u Areni Bonifika odmjeriti snage sa selekcijom Slovenije na startu kvalifikacija za EURO 2028. godine.

Domaći su veliki favoriti u ovom susretu s obzirom na brojne probleme sa kojima se izabranici Damira Doborca suočavaju u radu, ali "zmajevi" naravno ni ne pomišljaju na predaju.

"Novi kvalifikacioni ciklus je pred nama. Znamo protiv kakvih protivnika igramo, počevši od reprezentacije Slovenije. Dobro nam je poznat njihov sastav sa braćom Makuc, braćom Janc i Aleksom Vlahom kao glavnim udarnim iglama njihovog napada. Na nama je da se dobro spremimo. Siguran sam da vidimo svoje šanse u određenim segmentima igre i da ćemo probati to da iskoristimo. Poslije toga slijedi utakmica protiv Češke. Iskreno, nismo se još spremali za njih jer nam je Slovenija prva u mislima, ali nadam se da ćemo uspjeti da izvučemo maksimum iz ovog prvog ciklusa i da se možemo spremiti za dalje", riječi su desnog krila Luke Perića, sadašnjeg prvotimca Nanta, koji je u francuski tabor stigao upravo iz Slovenije, iz Celja Pivovarna Laško.

"Znamo o kakvom se protivniku radi, kakav kvalitet imaju i kakav stil rukometa vole da igraju. To je izuzetno brz rukomet sa malo tehničkih grešaka. Mislim da ne treba da im dozvolimo te lake golove, moramo da čuvamo loptu i da budemo pametni u napadu. Radi se o izuzetno kvalitetnoj reprezentaciji, s obzirom na to da većina njihovih igrača igra na najvišem mogućem rukometnom nivou. Na nama je da limitiramo tehničke greške na apsolutni minimum, da pokažemo najbolju moguću igru u napadu i odbrani i da budemo pametni na obje strane terena", ističe Perić.

Uzdanica na golu biće Zoran Radić, koji naglašava da su Slovenci favoriti u ovoj kvalifikacionoj grupi, u kojoj se još nalaze i timovi Češke i Izraela.

"Mislim da uvijek postoji određena šansa da se pobijedi, zašto ne? Ali, treba biti realan – oni stvarno, realno govoreći, imaju najbolje svjetske igrače i igraju u baš ozbiljnim klubovima. Mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum, a na kraju, opet kažem, realno su oni favoriti grupe. Vidjećemo, ne možemo davati neke prognoze prije utakmice, ali oni su realno favoriti.Iskreno govoreći, na svakoj poziciji imaju baš ozbiljne igrače, tako da će sa svake pozicije prijetiti opasnost. Mi se moramo spremiti ozbiljno, pokušati da zategnemo odbranu i da vidimo šta ćemo moći da uradimo", kaže Radić.

Utakmica između Slovenije i BiH počinje u 18.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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