Doborac dvije godine nije primio platu?! "Nije tajna da je situacija teška, ali vjerujemo ljudima koji nas vode"

Selektor BiH odgovarao je na pitanja novinara pred početak kvalifikacija za EURO 2028. godine.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH počinje nastup u kvalifikacijama za EURO 2028.

Izabranici Damira Doborca će 4. novembra u Areni Bonifika u Koperu biti gosti Slovenije, dok će četiri dana kasnije u tuzlanskom Mejdanu dočekati Čehe. U ovoj grupi se nalazi i reprezentacija Izraela, a nastup na takmičenju izboriće prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake od osam grupa, kao i četiri najbolja tRećeplasirana tima.

"Iskoristio bih priliku da vas sve pozdravim i zahvalim na podršci koju nam pružate, evo i danas ovom prilikom. Što se tiče samog okupljanja, prije svega, nama je uvijek, kao i dosad, čast i veliko zadovoljstvo biti ovdje i predstavljati svoju zemlju, pa tako i ovoga puta", rekao je selektor BiH na početku konferencije za novinare, istakavši da ima mnogo problema kad je riječ o igračkom kadru za ovaj dvomeč.

"Na poziciji desnog vanjskog imali smo pet igrača na širem popisu, ali nažalost, četvorica su povrijeđena. Faris Čolaković je tu sa nama i naš medicinski tim će dati sve od sebe kako bismo ga osposobili za drugu utakmicu protiv Češke. Za prvu utakmicu u Sloveniji to će ići teško, ali sama spoznaja da je momak koji nije igrao posljednju utakmicu i koji je došao sa stvarno ozbiljnom povredom— to je svima nama sasvim dovoljno da i mi damo sve od sebe i na što bolji način predstavimo svoju zemlju. Imamo još određenih problema na drugim pozicijama, međutim, nemamo ni prostora niti želimo ikome da se žalimo i pravdamo. Tu smo, spremni smo da damo sve od sebe. Igrači koji su ovdje imaju kvalitet, taj kvalitet potvrđuju u svojim klubovima i zato su s nama. Sinoć smo se okupili i kompletirali. Nismo uspjeli sinoć da odradimo rukometni trening, već smo napravili regeneraciju sa profesorom Đugumom u teretani. Jutros smo odradili prvi trening, večeras je drugi, a već sutra nakon jutarnjeg treninga putujemo za Sloveniju. Čeka nas dug put. Imamo sutra još jedan trening, nakon toga putovanje, pa ćemo u srijedu ujutro pokušati da se što bolje regenerišemo i pripremimo za utakmicu."

Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Većinu igračkog kadra čine igrači iz domaće lige, gdje radi i sam Doborac kao strateg Gradačca.

"Da ne vjerujem u igrače koji su tu i da smatram da ne mogu da odgovore zahtjevima, sigurno ih ne bih pozvao. Moram da naglasim da imamo još igrača koji zaslužuju dres, međutim, moramo da budemo svjesni da svako okupljanje koristimo kako bismo napravili kontinuitet u odnosu na prošli put. Iskreno se nadam da ćemo doći u situaciju da imamo kontinuitet i više okupljanja te da uključimo još igrača iz naše lige, ali i onih iz inostranstva koji zaslužuju da budu ovdje. Ipak, ograničeni smo brojem igrača na ovakvim okupljanjima. Moji saradnici i ja smo se ovog puta odlučili za ove igrače iz jednog jedinog razloga: svi igrači koji su na ovom okupljanju igraju u svojim klubovima i imaju veliku minutažu. Nalaze se u dobrom takmičarskom ritmu, a to je u ovom trenutku najvažnije."

U javnost je procurila informacija da selektor Doborac već dvije godine nije primio platu...

"Vidite, ja i svi ovi momci smo došli ovdje da damo sve od sebe i predstavimo svoju zemlju na najbolji mogući način. Ponavljam, nama je to zadovoljstvo i mi ovo volimo. Nije nikakva tajna da je situacija u Savezu teška, vi to svi dobro znate, ali vjerujemo ljudima koji nas vode. Vjerujemo da rade na tome da sutra svi imamo veću podršku, bolje uslove i da na još ljepši i bolji način u budućnosti predstavljamo svoju zemlju", ostao je Doborac "zakopčan" po ovom pitanju, nastavivši:

"Teška je situacija, cure informacije i sve je to tačno. Međutim, najteže je u pripremi i do samog dolaska na okupljanje. Teško je nazvati te igrače, razgovarati sa njima, analizirati prošla okupljanja, uvjeravati ih da će biti bolje dok vrijeme odmiče. Međutim, onog trenutka kada dođete ovdje, vidite raspoloženje tih momaka i izađete na trening, to postaje sasvim druga priča. To je ono što nas nosi — pozitivna atmosfera i njihova predanost. Svjesni su oni svega, kao i vi mediji i svi ostali, ali energija među ovim momcima je nevjerovatna i teško ju je opisati riječima. To nas nosi i nosiće nas dokle god smo tu. Iskreno vjerujemo ljudima koji nas vode, koji su iznad nas, da razmišljaju o svemu i bore se. Znamo da to nije jednostavan problem i da je sve u blokadi, ali prema mojim informacijama, daju sve od sebe da jednog dana profunkcionišemo."

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko je, u takvim uslovima, realno nadati se plasmanu na prvenstvo Evrope koje se igra za nešto više od godinu dana?

"Naravno da je plasman cilj. Vjerujem da je ova ekipa spremna da izbori nastup na velikom takmičenju, jer na kraju krajeva, to i zaslužuje. Od prvog dana mog dolaska na ovu funkciju mi smo u hodu dosta toga isfiltrirali i napravili selekciju igrača, i mislim da smo u tome u dobroj mjeri uspjeli. Ima još momaka koji treba da budu ovdje s nama, ali splet okolnosti nas stalno tjera da tražimo kontinuitet od posljednjeg puta. Stvorili smo, po meni, odličnu bazu od 30 do 35 igrača na koje u svakom trenutku možemo da računamo. Evo i sada, imamo velikih problema sa povredama, ali kad dođete na trening i vidite tih 17–18 momaka i njihovu kvalite, mislim da ne treba da se plašimo za budućnost."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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